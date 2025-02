Sénégal: UNICEF – Khaby Lame, un nouvel ambassadeur de bonne volonté pour la cause des enfants

Khaby Lame, célèbre créateur de contenu suivi par des millions de personnes dans le monde, rejoint le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en tant qu'ambassadeur de bonne volonté. En effet, il a choisi le Sénégal comme premier pays africain à visiter dans le cadre de sa mission avec l'UNICEF. Ainsi, il est venu découvrir les actions mises en place pour aider les enfants dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et de la lutte contre le changement climatique. Ce vendredi 31 janvier, un événement a été organisé à Dakar en l'honneur de sa visite.

Plusieurs personnalités publiques et créateurs de contenu locaux étaient présents à cet événement, notamment : Sophie Gueye, fondatrice de l'association Racine de l'espoir ; Nafi Gueye, fondatrice de J'Existe ; Mamadou Diakhaté, alias Diakhaté Junior, enseignant engagé dans l'éducation des enfants et la construction de forages ; Mamadou Diagne, chef du département des supports digitaux de la RTS et Gilles Fagninou, Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Sabrina Petit Echanges entre Khaby Lame et des créateur de contenu du Sénégal

L'événement a débuté par une projection de photos de la visite de Khaby Lame, suivie d'un débat sur l'impact du digital dans l'activisme social. Khaby Lame a ensuite pris la parole pour partager son expérience au Sénégal.

Selon lui, chaque enfant mérite une vie meilleure. Il a rencontré des enfants de milieux vulnérables et a pris conscience des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. « Quand l'UNICEF m'a proposé ce rôle, j'ai accepté sans hésiter » a-t-il déclaré. Connu pour son humour silencieux, il a décidé cette fois de faire entendre sa voix pour défendre les enfants vulnérables.

Sabrina Petit Khaby Lame s'engage pour les droits des enfants au Sénégal

Toutefois, il faut noter que cette nomination intervient à un moment crucial. L'année 2024 a été particulièrement difficile pour les enfants vivant dans des zones de conflits. Beaucoup subissent des violences, les conséquences du changement climatique et des inégalités, qui les empêchent d'apprendre, de jouer et de grandir en sécurité.

Avec plus de 240 millions d'abonnés, Khaby Lame devient un porte-voix puissant pour défendre les droits des enfants, aux côtés de David Beckham, Orlando Bloom et Angélique Kidjo.

Avec plus de 160 millions d'abonnés sur TikTok, Khaby Lame est une véritable icône du digital. Il est connu pour ses vidéos silencieuses et humoristiques, dénonçant l'absurdité de certaines situations du quotidien. Mais aujourd'hui, il met sa notoriété au service d'une cause plus importante : la protection des enfants.

Sabrina Petit Khaby Lame devient ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF au Sénégal

Actuellement, de plus en plus d'influenceurs utilisent leur audience pour soutenir des causes humanitaires. C'est le cas de Mamadou Diakhaté, alias Diakhaté Junior, un enseignant très impliqué dans l'éducation.

A l'en croire, ses actions concrètes lui ont permis de construire 100 forages dans des écoles, permettant aux élèves, en particulier aux filles, d'avoir accès à l'eau potable. Son prochain objectif est de « construire 100 salles de classe », assure-t-il.

Pour financer ces projets, il utilise les réseaux sociaux afin de mobiliser les parents d'élèves et d'obtenir des dons. Son initiative montre que le digital peut être un outil puissant pour impulser des changements concrets dans la vie des enfants.

Aujourd'hui, c'est au tour de Khaby Lame d'utiliser son audience pour la protection des enfants. Il s'engage aux côtés de l'UNICEF pour un avenir plus juste et plus solidaire des enfants.