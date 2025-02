Madagascar: Annicette - Une étoile montante de la musique tropicale

La scène musicale tropicale malgache compte une étoile montante qui ne cesse de briller : Annicette. Son nom de scène, directement inspiré de son prénom, est aujourd'hui synonyme d'énergie, de talent et d'authenticité. Passionnée de musique variée, elle s'impose particulièrement dans le genre tropical, apportant une touche moderne et ensoleillée à ses compositions.

Auteure-compositrice et interprète, Annicette ne se contente pas de chanter : elle écrit et compose ses propres morceaux, mettant en avant des textes engagés et inspirés du quotidien. « Mes chansons parlent de la vie quotidienne, de la réalité sociale et portent des messages forts. J'écris et compose tout moi-même », confie-t-elle. Son talent s'est révélé très tôt à travers divers concours musicaux à Madagascar, notamment Pazzapa, l'un des tremplins artistiques les plus renommés du pays. Avec plus de 20 chansons à son actif.

Ses titres comme « Volagn'Olona », « Vita Piqûre », « Tiako Ianao » et « Lehilahy Jôby » sont devenus de véritables hymnes. L'année 2018 marque un tournant décisif dans son parcours avec la formation de son propre groupe, après son passage dans Pazzapa. Depuis, Annicette a sillonné plusieurs régions de Madagascar, mais aussi des scènes internationales, se produisant en France, Dubaï, Mayotte, La Réunion et l'île Maurice. Toujours en quête d'évolution, Annicette ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Cette année, elle promet une nouvelle dynamique musicale, avec des projets inédits et une ambition affirmée : faire rayonner la musique malgache sur la scène internationale. Un nouveau single sortira très bientôt. Avec sa voix unique, son énergie contagieuse et sa passion débordante, Annicette est bien partie pour marquer l'histoire de la musique tropicale. Un nom à retenir, une étoile qui continue de monter.