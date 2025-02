Madagascar: Agenda culturel - Samedi 1er février

Grill Shack Ivandry : Steph Rambi à l'affiche

Habitué à interpréter des morceaux connus comme du jazz, soul et Rnb, Steph-Rambi a également ses propres compositions. Pour ce soir, l'interprète retrouvera les noctambules au Grill Shack Ivandry. Il sera là pour partager sa joie de vivre et sa simplicité à travers sa musique. Son objectif est d'apporter du réconfort, du soutien et d'aider la communauté à apprécier la vie qui a été offerte à chacun. Un petit moment de détente.

Chez Papa : Rentrée des clash avec Fantsy line session

C'est la rentrée des clash pour la première session du Fantsy line au Chez Papa Isoraka. Cette plateforme incontournable des jeunes rappeurs dévoilera Menjeck Vs Jôh Nathan, Pele Royal Vs Aiteedee, Tonio Skaill vs Timain et Anjani Vs Iratine. En match inédit, Lu Tang Vs ADL. Ce beau monde sera scruté et jugé par Bab's, Askin, Krymo Gasy et Codyh, l'équipe de base et le champion 2024. Sans oublier le showcase du collectif Double G., un moment fort pour le rap gasy.