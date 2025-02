Madagascar: Kianja Barea - Vers une homologation tardive pour les deux prochains matchs des Barea

Les Barea de Madagascar vont reprendre les qualifications de la Coupe du Monde 2026 avec un nouveau sélectionneur. Mais une ombre plane sur le rêve des Malgaches pour la qualification avec la question de l'homologation Stade Barea.

Au mois de mars, deux matchs sont au programme de Madagascar, face à la République Centrafricaine et un autre face au Ghana (à domicile). Une fois de plus, les Barea pourraient encore jouer leurs matchs à domicile à l'extérieur. Pour cause, la non-homologation du Stade Barea pour accueillir des matchs internationaux, faute d'une inspection réalisée dans les délais impartis.

Pour l'heure, Madagascar ne respecte pas les règles. La Confédération Africaine de Football (CAF) exige une demande d'inspection au moins 75 jours avant la date du match. Là, le match prévu au Stade Barea est dans moins d'un mois et demi. Avec une troisième place actuelle dans le groupe I, chaque rencontre à domicile s'annonce cruciale pour les joueurs malgaches. Le Ghana, l'un des favoris du groupe, représente un défi redoutable, et la possibilité de devoir jouer loin de la maison pourrait s'avérer fatale pour l'équipe.

Marson Abdulah Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, a cependant rassuré la population malgache en annonçant que 99 % des travaux de rénovation du stade étaient achevés. Le ministre a souligné qu'il attendait la venue des inspecteurs de la CAF pour une visite en vue d'obtenir l'homologation du stade Barea, précisant que des aménagements étaient en cours, comme la construction d'un gradin et l'acheminement de nouveaux équipements pour la tribune de presse et les tourniquets. Mais la réalité est tout autre à Mahamasina. Bon nombre de recommandations de la CAF n'ont pas été réalisées, entre autres, les tourniquets et la tribune de presse.

En vertu du règlement de la CAF, toute inspection doit être sollicitée au moins 75 jours avant le match, et les responsables malgaches se retrouvent désormais dans une impasse. Sauf dérogation spéciale, Madagascar risque de jouer à l'extérieur pour la énième fois. Les supporters seront, une fois de plus, privés de rencontre et de soutenir les Barea avec un nouveau coach. Si pour les Comores, le prochain match se dispute au Maroc en l'absence d'une homologation de leur stade, Madagascar aime toujours jouer dans le suspens et la non-transparence.

Pourtant, Madagascar devrait annoncer le plus tôt possible au Ghana le lieu de match pour que ce dernier puisse préparer toute la logistique liée au match. Le règlement de la CAF est sans appel : « Pour les cas de visite de réinspection du stade, l'association membre est tenue de couvrir tous les frais liés à la mission ». Le temps est compté, et les responsables malgaches doivent absolument obtenir l'homologation de leur stade, faute de quoi, les rêves de qualification risquent de se transformer en un cauchemar administratif.