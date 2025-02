Afrique Australe: Forum parlementaire de la SADC - Justin Tokely a présenté sa feuille de route jusqu'en 2026

Le nouveau président du Forum Parlementaire de la SADC, Justin Tokely, à la fois président de l'Assemblée nationale malgache, a présenté sa feuille de route pour la période 2024-2026. Il a dévoilé sa vision pour une Afrique australe plus intégrée, démocratique et prospère. Lors de sa première communication officielle depuis son élection en décembre dernier, il a présenté une feuille de route pour cette période, axée sur le renouveau socio-économique, la responsabilité démocratique, les réformes juridiques et la couverture sanitaire universelle. Justin Tokely a mis en lumière les revers que la région de la SADC a connus ces dernières années, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, des conflits en Europe de l'Est et des catastrophes climatiques.

Ces événements ont perturbé les économies, augmenté l'inflation et aggravé la vulnérabilité des populations. « Le Forum travaillera avec les Parlements nationaux pour élaborer des politiques progressistes qui protègent les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les populations marginalisées », a-t-il déclaré. Cette approche vise à stimuler la résilience économique tout en s'attaquant aux inégalités persistantes. La feuille de route place la participation citoyenne au coeur de la démocratie régionale. Justin Tokely a expliqué que le Forum, par l'entremise de sa Commission permanente sur la démocratisation, la gouvernance et les droits humains, vise à renforcer la responsabilité des dirigeants.

« Nous devons permettre aux citoyens de façonner les processus législatifs et de participer activement aux décisions qui les concernent », a-t-il affirmé. Les visites de contrôle, les consultations publiques et les campagnes de sensibilisation seront renforcées, tout comme les partenariats avec la société civile pour garantir une gouvernance transparente et inclusive. L'harmonisation des lois à l'échelle régionale constitue un pilier de la feuille de route.

« Des lois divergentes freinent le progrès », a souligné Justin Tokely, ajoutant que le Forum se concentrera sur l'élaboration de lois types portant sur des thèmes cruciaux comme l'action climatique, la santé publique, et la violence basée sur le genre. Des initiatives en cours, telles que les lois types sur la gestion des finances publiques, le mariage des enfants et la violence basée sur le genre, continueront d'être développées pour promouvoir l'égalité et l'inclusivité. L'objectif est de poser les bases juridiques d'une intégration régionale plus aboutie.