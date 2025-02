Madagascar: Des réactions positives après la nomination de Corentin Martins

Vingt-quatre heures après la présentation de Corentin Martins comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Barea, les amoureux du football malgache (joueurs, entraîneurs, simples citoyens...) sont presque unanimes en affirmant qu'il pourra être l'homme de la situation. Ils soutiennent le nouveau coach et souhaitent qu'il apporte un nouveau souffle au football malgache.

Certains émettent des réserves car le temps est trop court avant que les Barea n'entrent en scène pour la qualification à la Coupe du monde, lors de la cinquième journée qui se déroulera entre le 17 et 25 mars prochains. Corentin Martins n'a pas droit à l'erreur. Nous avons sollicité l'avis du DTN de la Fédération malgache de football, Rado Rasoanaivo, mais il a refusé de s'exprimer.

Tony Randriamanampisoa, membre de Barea Chan

« Je n'ai pas trop de connaissances en ce qui concerne le nouveau sélectionneur des Barea A. Avec ses expériences en tant que joueur et entraîneur, il pourra apporter un plus pour l'équipe nationale malgache et j'espère qu'il réussira sa mission. »

Mamisoa Razafindrakoto, entraîneur Disciples FC

« Je souhaite tout le meilleur du monde à Corentin Martins pour qu'il réussisse dans sa mission. Que le nouveau coach puisse connaître davantage les parcours des joueurs qu'il compte aligner et qu'il soit libre dans ses choix pour aligner les meilleurs. Son point faible s'il y en a, c'est le manque de temps pour bien connaître les joueurs. Quoi qu'il en soit, Corentin Martins n'a aucun droit à l'erreur car les Barea ont besoin de victoires. »

Titi Rasoanaivo, entraîneur CFFA

« En tant qu'entraîneur, Corentin Martins est un collègue. Je souhaite qu'il réussisse à redresser la barre pour les Barea et les amoureux du football l'attendent. En acceptant d'être le nouveau sélectionneur, je pense qu'il sait ce qu'on attend de lui. C'est un connaisseur du football africain et bien évidemment du football malgache. Le court laps de temps devant lui n'est pas une excuse. Les Malgaches ont soif de victoires. »

Platini (surnom), ancien joueur de Sotema de 1976-1992

« Je félicite son courage malgré le court laps de temps devant lui. Je lui conseille de demander les avis des anciennes gloires du football malgache. Le problème actuel du football malgache, c'est qu'il n'y a plus aucun buteur digne de ce nom. C'est à lui de trouver des solutions, car si on ne marque pas, on ne gagne jamais un match de football. »

Jean Yves Razafindrakoto, joueur de football (Fosa Junior/Elgeco)

« Pour que Corentin Martins réussisse, il doit oser apporter des changements. Sa réussite dépend de son programme et de la connaissance des vrais joueurs qui méritent chaque poste. Qu'il aligne les joueurs méritant d'être alignés. »

Solofoniaina Raobisaona, supporter des Barea

« Avec l'expérience du nouveau coach, je pense qu'il sera l'homme de la situation pour redresser la barre. Qu'il aligne les joueurs qui ont des matchs dans leurs jambes. Il faut chercher des joueurs (les expatriés) car les joueurs locaux ont manqué d'expérience et de matches de haut niveau. »