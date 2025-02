Madagascar: Échecs/Portraits - Deux championnes visent le titre de Grand maître

Deux soeurs prodiges, Aina Mahasambatra et Nivo Hasina Tsinjoviniavo, figurent parmi les surdouées de leur génération aux échecs. Elles sont en bonne route pour aller loin.

Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo, l'aînée en classe de troisième, et Nivo Hasina Tsinjoviniavo, en CM1, sont deux soeurs de 11 et 9 ans. Elles brillent actuellement dans les jeux d'échecs, à Madagascar et en Afrique. Championnes de Madagascar incontestées dans leurs catégories respectives, championne et vice-championne d'Afrique, elles visent des succès réguliers à l'échelle internationale, et leur objectif à long terme est de viser le titre de Grand Maître international, d'où leur portrait.

Les filles ont commencé à jouer aux échecs en 2020. C'est leur mère qui les a enseignées. Très vite, elles se sont passionnées pour ce jeu et ont démontré une grande facilité. Deux ans plus tard, elles se lançaient dans les compétitions.

Leur mère, Farasoa Vololoniaina Jedidia, a expliqué pourquoi elle les avait orientées vers les échecs : «Les échecs constituent des activités quasi-complètes pour le développement d'un individu, en particulier chez l'enfant, car ils requièrent des endurances physiques (une partie d'échecs peut dépasser

6 heures), ils permettent d'entretenir au mieux le quotient intellectuel, la concentration et la réflexion, ils sont sources de développement du quotient émotionnel, ils sont les alliés des tactiques, stratégies et prises de responsabilité.

Les échecs forment les bases d'un bon visionnaire, sans compter de nombreux autres avantages».

Besoin d'aide

Les deux soeurs ont également un petit frère benjamin de 5 ans qu'elles initient déjà à suivre leurs traces. Quelquefois bagarreuses sans être rancunières mais solidaires, les filles jouent rarement aux échecs ensemble, mais elles s'échangent des points de vue régulièrement à la maison.

Côté intégration sociale, leur mère précise : « Aina est plutôt silencieuse et réservée, tandis que Nivo possède un véritable charisme. Cependant, toutes les deux se sentent à l'aise en mathématiques. »

Côté loisirs, en dehors des échecs, les filles pratiquent la natation et la musique, elles jouent au piano. Nivo Hasina est attirée par les chants, tandis qu'Aina préfère les dessins.

Pour encourager les deux filles à aller loin dans ce qu'elles ont entrepris, leurs parents ont créé le « Wide Vision ». C'est un concept qui vise l'excellence et qui surmonte les limites. Les deux soeurs ont un principe commun: « Chaque succès est une étape, le début d'un nouvel objectif, tandis que chaque échec est un support d'apprentissage et une limite à franchir ».

Grâce aux échecs, les deux soeurs ont eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays : Égypte, Ghana, La Réunion, Hongrie, Italie (2023-2024) pour Aina Mahasambatra, et Égypte, Afrique du Sud, La Réunion (2023-2024) pour Nivo Hasina. Pour continuer dans leur ascension et atteindre les objectifs fixés, la participation à des compétitions internationales est indispensable dès leur jeune âge. Malgré les efforts de la fédération et de l'État, le financement demeure un obstacle crucial pour les parents. C'est pourquoi les parents, avec leurs filles, lancent des demandes de sponsoring et de conseils, notamment pour les frais de déplacement tels que les billets d'avion et l'hébergement pour elles et leur accompagnateur.

Palmarès 2024 de Aina Mahasambatra

Championnat Analamanga U12 féminin : championne Championnat d'Afrique Zone 4.4 individuel féminin : 3e place African Games (Ghana) : tournoi rapide par équipe 3ème place, lui permettant de devenir la plus jeune joueuse de l'histoire des jeux africains Championnat scolaire catégorie spéciale : championne Championnat de Madagascar U11 féminin : championne Championnat d'Analamanga senior féminin : vice-championne Championnat de Madagascar senior féminin : vice-championne Championnat de Madagascar rapide : Meilleur jeune Acquisition du titre de WCM (Woman Candidate Master) à l'issue de la participation à l'Olympiade des jeux d'échecs de 2024 (Hongrie) Première participation au championnat du monde jeune des échecs (Italie) : 4,5 points sur 11 Palmarès 2024 en catégorie jeune de Nivo Hasina

Championnat de Madagascar 2023 - U8 féminin : championne Championnat d'Afrique U10 féminin en Afrique du Sud: vice-championne Championnat de Madagascar 2024 - U9 féminin : championne Rencontre de l'Océan Indien : championne par équipe avec l'équipe malgache ; tournoi rapide : 1ère en catégorie poussine (mixte : garçons et filles) - 3e en catégorie féminine