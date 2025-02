Madagascar: Art contemporain/David Hurstle - 'Kit de survie artistique' bientôt à l'AFT

Du 3 au 10 février, l'Alliance Française d'Antananarivo sera le théâtre de l'exposition "Kit de survie artistique" du plasticien français David Hurstle.

Du 3 au 10 février, l'Alliance Française d'Antananarivo à Andavamamba accueillera une exposition hors du commun qui met en lumière l'art contemporain avec "Kit de survie artistique" du plasticien français David Hurstle. Le vernissage de cette exposition itinérante aura lieu le lundi 3 février à 11 h, marquant le début d'une réflexion artistique mondiale autour de la notion de survie. Sous le slogan "Quand une boîte de 15 cm² conserve nos souvenirs", cette exposition invite à une réflexion profonde sur ce qui est essentiel dans les moments de crise.

"Kit de survie artistique" se présente sous la forme de petites boîtes contenant des objets jugés indispensables pour la survie mentale, culturelle et artistique de son créateur. À travers ces oeuvres, David Hurstle propose un voyage symbolique dans le temps et l'espace, interrogeant la place de l'art face aux crises contemporaines telles que les guerres, les migrations forcées et les catastrophes naturelles.

Depuis sa création en 2003 à Strasbourg, le projet "Kit de survie artistique" a voyagé à travers le monde, avec des escales en France, au Royaume-Uni, en République Démocratique du Congo, en Palestine, en Inde, et bien d'autres encore.

Mémoire collective

Madagascar s'ajoute désormais à cette aventure internationale, présentant une vingtaine de boîtes provenant d'artistes du monde entier, aux côtés des créations réalisées par les apprenants de l'AFT. Ces jeunes malgaches, confrontés à des défis économiques et sociaux, auront l'opportunité de partager leur vision à travers l'art et de contribuer à cette oeuvre collective.

Selon le communiqué de l'AFT, le "Kit de survie artistique" n'est pas seulement une exposition d'objets, c'est une invitation à poser une question universelle : que choisiriez-vous de conserver si vous deviez tout abandonner, avec pour seul bagage une petite boîte? Ce projet, qui rassemble artistes et citoyens de tous horizons, permet aux participants de réfléchir à l'essentiel, à ce qui transcende les frontières et les épreuves de la vie.

David Hurstle, plasticien engagé et fondateur du Parlement des Arts, une association qui explore les liens entre art et société, a ainsi créé une oeuvre profondément ancrée dans des questionnements sociaux, historiques et philosophiques. Son travail, notamment à travers "Kit de survie artistique", questionne la mémoire collective et l'impact de l'art dans le monde contemporain. Avec des oeuvres exposées dans plus de dix pays, Hurstle et son projet continuent de toucher et d'inspirer, en réunissant aussi bien des artistes reconnus que des populations locales, des enfants de la rue aux étudiants des Beaux-Arts.