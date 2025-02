Afrique Australe: SADC - Rajoelina assume son rôle à la Troïka

Comme prévu, le président de la République s'est rendu au Zimbabwe, hier. En tant que membre de la Troïka de la SADC, il a pris part à un sommet extraordinaire sur le conflit en RD Congo.

Résolution de crise. Par le biais de Andry Rajoelina, président de la République, Madagascar est en frontline dans les démarches diplomatiques pour trouver une solution pacifique au conflit armé qui se déroule dans l'Est de la République démocratique du Congo (RD Congo). Un conflit qui met aussi en opposition la RD Congo et le Rwanda.

La RD Congo étant membre de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC), cette organisation régionale a tenu un sommet extraordinaire, hier, à Harare, capitale du Zimbabwe, pour discuter de la question. Le locataire d'Iavoloha a ainsi quitté le pays, hier matin, pour y prendre part. Les discussions ont duré jusqu'à 23 heures, heure de Madagascar. Une fois les débats clos, le Président a remis le cap sur la Grande île.

Comme l'a indiqué Andry Rajoelina sur son compte Facebook, «Madagascar fait entendre sa voix face aux autres États en Afrique. En tant que président entrant et membre de la Troïka, nous travaillons avec les autres États amis pour trouver une solution afin de préserver la paix et la sécurité au sein de la SADC».

Souveraineté

Comme il est expliqué sur le site web de la SADC, «la Troïka est l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC. Elle a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Elle agit comme chef de file pour les questions de menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard».

Selon les informations partagées par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, qui a accompagné le chef de l'État, à Harare, «plusieurs décisions ont été prises», durant le sommet extraordinaire d'hier. «Le respect de l'indépendance et de la souveraineté territoriale de la RD Congo», serait un des points sur lesquels les États membres de la SADC s'accordent. La question du rapatriement des blessés aurait également été actée.

La coordination des efforts pour favoriser le dialogue entre les parties belligérantes serait aussi un autre point décidée, hier, dont la consolidation du processus de Luanda. Établi dans le cadre d'une Feuille de route signée à Luanda, capitale de l'Angola, en 2022, il vise à désamorcer les tensions entre le Rwanda et la RD Congo et à ramener la paix dans l'Est de ce dernier.

Le sommet extraordinaire de la SADC, hier, aurait, par ailleurs, décidé de la tenue «dans l'immédiat», d'un sommet entre la SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est ou EAC dont la RD Congo et le Rwanda sont tous les deux membres. L'objectif est de trouver une solution pour l'amélioration de la sécurité en RD Congo.