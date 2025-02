Maroc: Casablanca - Cérémonie en l'honneur des lauréats de la 4ème promotion du programme 'Sports Orange Corners'

Casablanca — Une cérémonie a été organisée vendredi à Casablanca en l'honneur de la 4ème promotion de "Sports Orange Corners", le premier programme d'incubation et d'accélération des jeunes entrepreneurs sportifs en Afrique initié par l'ONG Tibu Africa, l'ambassade des Pays-Bas au Maroc et Bidaya incubateur.

Cette cérémonie réhaussée par la présence de représentants des secteurs public et privé ainsi que des experts dans le domaine de l'entreprise sportive, a été marquée par la remise de prix à deux startups sportives, en l'occurrence "Blindside" pour son engagement à fournir du matériel de glisse urbaine aux amateurs de ce sport qui le pratiquent dans des espaces publics et "W.ALLfit" qui a conçu une application de fitness.

Cette 4ème promotion est composée de 15 jeunes entrepreneur.e.s qui ont, pendant six mois, suivi une formation avec au programme des séances de formations, bootcamps, masterclass, et sessions de mentorat. Objectif : développer leurs connaissances et compétences entrepreneuriales dans plusieurs domaines notamment le marketing digital, la structuration juridique et financière des projets, le modèle économique ou encore l'élaboration de business plan.

Dans une déclaration à la MAP, le président-fondateur de Tibu Africa, une ONG qui oeuvre à l'éducation et à l'insertion des jeunes par le sport, Mohamed Amine Zariat, a affirmé que ce programme met en valeur le rôle du sport en tant de levier de développement, ajoutant qu'il représente aussi une opportunité de transformer des idées novatrices en réalités tangibles, un catalyseur de changement positif et durable pour les jeunes.

"Les entrepreneurs sociaux sportifs sont des innovateurs. Ils lancent des modèles à fort impact qui donnent vie à de nouvelles idées, libèrent le potentiel des communautés et créent de bons emplois pour la jeunesse", a-t-il assuré, avant de noter que le sport n'est pas seulement un loisir mais un véritable moteur d'innovation et d'insertion sociale et aussi de développement durable.

Outre la subvention financière (180.000 dirhams), les deux startups primées bénéficieront aussi d'un accès facilité au financement et à une expertise fournie par des experts internationaux. L'objectif étant de mettre toutes les chances de leur côté aux fins de conquérir des parts de marché sur le plan national et continental.

Le programme "Sports Orange Corners" est axé sur la formation et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs passionnés par le sport et désireux de lancer des startups sportives, inclusives, innovantes, génératrices de revenus et créatrices d'emplois et ce, dans cinq domaines majeurs à savoir Sport et Éducation, Sport et Santé, Sport et Tourisme, Sport et Environnement et Sport & Nouvelles Technologies & big data.