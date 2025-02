Maroc: Rabat - Présentation du livre 'L'Oeil regarde, le mot veut' de Ahmed Tahiri

Rabat — L'écrivain et journaliste Ahmed Tahiri a présenté, vendredi lors d'une soirée culturelle organisée à Rabat, une lecture de son livre "l'Oeil regarde, le mot veut: textes sur les frontières du journalisme et de la littérature".

Cette rencontre, organisée par le Réseau des Cafés Culturels au Maroc, a été l'occasion de se livrer à une lecture immersive de ce livre de moyen format, 240 pages, publié par la maison d'édition "Sliki Akhawayn".

Dans cette oeuvre littéraire conciliant documentation journalistique et narration romancière, Ahmed Tahiri raconte ses expériences médiatiques les plus marquantes en Algérie et au Liban, ainsi qu'au Bahreïn, lorsqu'il était correspondant de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Cette soirée culturelle, animée par le président du Réseau des cafés culturels au Maroc, Nourredine Akchani, a été marquée par la participation notamment du journaliste et chercheur, Nizar Lafraoui, et du chercheur en sociologie, Aziz Lazraq.

Lors de cette rencontre, M. Tahiri s'est attardé sur les étapes médiatiques phares abordées dans son livre, ainsi que sur les événements dont il a été témoin en Algérie, où il a couvert la période de la "Décennie noire" et les événements douloureux qui ont suivi, et au Liban, où il a assuré la couverture des guerres et crises politiques qui ont secoué la région (2001-2008). Il a également évoqué son expérience au Bahreïn (2013-2017) qui lui a permis de se pencher sur d'importantes questions culturelles.

L'écrivain a, en outre, abordé le volet narratif et romancier de son livre qui comprend des récits rédigés en dehors de l'espace professionnel, sur des expériences professionnelles et d'autres problèmes et phénomènes de société.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Tahiri a fait savoir que "la littérature le hante depuis l'enfance", soulignant qu'il a toujours été passionné de poésie et de romans avant même d'exercer le journalisme.

Il a ajouté que son livre constitue l'incarnation de son parcours entre le journalisme et la littérature, notant que cette oeuvre littéraire lui ouvre de nouveaux horizons pour exprimer ses sentiments et ses pensées à travers un langage narratif libre.

De son côté, M. Lafraoui a déclaré que cet ouvrage représente une rencontre prodigieuse entre les mondes du journalisme et de la littérature, citant des textes dans lesquels l'écrivain a pu transmettre des nouvelles sociales et politiques qui ont changé la région, dans un style linguistique raffiné.

Il a ajouté que le titre du livre révèle cette dualité où les éléments rapportés avec objectivité se complémentent avec les nécessités du récit critique.

Pour sa part, M. Lazraq a souligné qu'Ahmed Tahiri "a orné son livre d'un style journalistique raffiné", ajoutant que ce livre incarne un regard critique et "un témoignage vivant dénonçant la violence matérielle civilisationnelle et la violence immatérielle manifestée par la propagation de la médiocrité".