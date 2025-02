Maroc: Le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, poursuit la réforme de l'enseignement en toute responsabilité (M. Akhannouch)

Rabat — Le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, poursuit le processus de réforme du secteur de l'enseignement en toute responsabilité, a affirmé, vendredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch, qui a présidé une réunion de la Commission nationale de suivi et d'accompagnement de la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, a appelé l'ensemble des intervenants à accélérer la mise en oeuvre de l'arsenal juridique et réglementaire nécessaire et à renforcer les mécanismes de coordination, en vue d'assurer un investissement optimal des ressources financières sans précédent mises en place par le gouvernement.

Cette réunion a été consacrée à l'examen du bilan de la mise en oeuvre des plans sectoriels pour la réforme de ce système et au suivi de la mise en application des textes législatifs et réglementaires en rapport avec la loi cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, le gouvernement considérant que la réforme de ce système, constitue une condition essentielle pour ledéveloppement du capital humain et la consolidation des fondements de l'Etat social, tel que voulu par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Lors de cette réunion, M. Akhannouch a relevé que la représentativité élargie des différents départements gouvernementaux et des instances partenaires au sein de cette commission, témoigne de son rôle pivot dans la convergence des politiques et programmes sectoriels en vue de garantir un enseignement de qualité, consacrant l'égalité des chances pour tous.

La réunion a été l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des différents plans sectoriels pour la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, et de confirmer l'accélération de la mise en oeuvre de l'arsenal législatif relatif à la loi cadre 51.17 avant la fin de l'actuel mandat gouvernemental.

Au niveau du préscolaire, l'accent a été mis sur les avancées réalisées dans le cadre d'une série de programmes, notamment au niveau de la généralisation de l'enseignement dédié aux enfants entre 4 et 5 années, dont le taux a atteint 83% au titre de l'année scolaire 2024-2025, précise la même source.

La commission a également examiné l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme des "établissements pionniers" qui sera élargi au cours de cette année scolaire pour englober 2.626 établissements primaires publics, après avoir concerné 626 établissements pionniers dans sa phase expérimentale lors de l'année scolaire précédente.

Au titre de l'actuelle année scolaire, quelque 1,3 million d'élèves ont bénéficié des "établissements pionniers", soit 30% de l'effectif global des élèves du primaire. Le réseau de ce programme continue d'être élargi au niveau du collège, portant actuellement sur 232 établissements au titre de l'année scolaire 2024 -2025.

Concernant l'enseignement supérieur, plusieurs indicateurs positifs ont été passés en revue, notamment l'augmentation du taux de scolarité post-baccalauréat pour les tranches d'âge de 18 à 22 ans, qui est passé de 39,9% à 47,1 %. Il en est de même pour les établissements de l'enseignement supérieur dans ses trois composantes, dont le nombre est passé de 411 au titre de l'année 2019-2020 à 458 pour l'actuelle année universitaire 2024-2025.

Dans le secteur de la formation professionnelle, la commission a examiné les mesures mises en oeuvre pour la modernisation et le développement de la pédagogie de la formation à travers l'acquisition de nombreuses compétences, en plus de la diversification et de l'amélioration de l'offre en formation professionnelle en vue de répondre aux besoins en évolution du marché de l'emploi en ressources qualifiées.