Maroc: Rabat - La jeunesse, acteur clé du développement dans la zone euro-méditerranéenne (Réunion de la jeunesse du PPE)

Rabat — Les participants à la réunion annuelle de la jeunesse du Parti populaire européen (PPE) sur le dialogue euro-méditerranéen, tenue vendredi à Rabat, ont mis en avant l'importance du rôle de la jeunesse dans le développement économique, énergétique et environnemental dans la zone euro-méditerranéenne.

Organisée par la jeunesse du PPE en partenariat avec la Fédération nationale de la jeunesse du Rassemblement national des indépendants (RNI) et la Fondation Konrad-Adenauer, cette réunion qui se tient pour la première en dehors de la zone européenne sous le thème "Le dialogue euro-méditerranéen : vers un rapprochement et une entente mutuelle", a été l'occasion de souligner le rôle primordial de la jeunesse en matière d'implication effective et de réflexion engagée concernant les défis communs auxquels les deux rives de la méditerranée sont confrontées dans la perspective d'apporter des réponses innovantes.

De par sa position géostratégique, le Maroc est un partenaire essentiel de l'Europe dans les efforts visant à relever les défis, particulièrement dans les domaines du changement climatique, des énergies renouvelables, de l'éducation et de la migration, dans un contexte régional en constante mutation, a indiqué, à cette occasion, la présidente de la jeunesse du PPE, Lidia Pereira dans une déclaration à la MAP.

"Nous devons travailler ensemble sur de nombreuses questions et promouvoir un dialogue permanent et constructif, d'où l'organisation de cet événement à Rabat", a-t-elle relevé, ajoutant que ce conclave permettra à la jeunesse du PPE et du RNI de mener une réflexion partagée sur l'ensemble des questions pouvant consolider le développement global dans les pays de la région.

Dans une déclaration similaire, le président de la Fédération nationale de la jeunesse du RNI, Lahcen Saadi, a, pour sa part, affirmé que l'organisation de cette rencontre en terre marocaine s'inscrit dans une démarche d'ouverture et de dialogue avec les partenaires européens basée sur la confiance mutuelle et le partenariat fructueux.

L'avenir de la jeunesse devrait occuper une place de choix dans le dialogue euro-méditerranéen, notamment autour des questions en lien avec l'éducation, la formation, la qualification pour les métiers de l'avenir et l'auto-entrepreneuriat, a-t-il fait observer.

Quant au représentant résident au Maroc de la Fondation Konrad-Adenauer, Steven Höfner, il a relevé que les défis communs de la région euro-méditerranéenne nécessitent des solutions créatives, durables et inclusives portées par les jeunes, à travers leur implication dans le processus de prise de décisions.

"A travers une coopération mutuelle, on peut trouver des solutions efficientes pour l'Europe et l'Afrique du nord afin de placer ces deux régions sur la voie du progrès et de la prospérité pour les générations futurs dans les domaines économique et social", a-t-il noté.

De son côté, la première vice-présidente du PPE, Mariya Gabriel, a indiqué que cet événement témoigne de la volonté commune et concertée de l'Europe et du Maroc de faire face ensemble aux enjeux régionaux et internationaux par le biais du dialogue et l'entente mutuelle, tout en favorisant l'engagement politique de la jeunesse.

Mettant en avant les efforts déployés par le Maroc pour préserver la paix et la sécurité au niveau régional, Mme Gabriel a également salué l'engagement du Royaume pour associer les jeunes à la prise de décisions.

Le Royaume, qui dispose de bonnes pratiques en la matière, a un rôle central à jouer dans le partenariat Union Européenne-Maroc, notamment dans sa dimension économique et son apport considérable au développement durable, a-t-elle ajouté.