Maroc: Essaouira - Ouverture des inscriptions pour la 2e édition du programme 'Berklee at Gnaoua and World Music Festival'

Essaouira — Berklee College of Music et le Festival Gnaoua et Musiques du Monde renouvellent leur partenariat et annoncent l'ouverture des inscriptions pour la 2e édition du programme "Berklee at Gnaoua and World Music Festival", qui se déroulera du 16 au 21 juin prochain à Essaouira.

Ce programme immersif, qui fait partie de l'initiative "Berklee on the Road", offre aux musiciens confirmés une occasion unique de perfectionner leur art, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ouvert aux instrumentistes de tous horizons - des répertoires classiques et Gnaoua traditionnels au jazz, rock et pop - il s'adresse aux musiciens âgés d'au moins 18 ans, et justifiant de deux années de pratique instrumentale, précise la même source.

"Le partenariat entre le Festival Gnaoua et Musiques du Monde et Berklee College of Music, initié l'an dernier, incarne une vision commune, celle d'un festival pensé comme un véritable laboratoire musical", a indiqué Neila Tazi, présidente d'A3 Communication, productrice et organisatrice de l'événement.

Citée dans le communiqué, Mme Tazi a souligné que "ce programme de formation, unique en son genre sur le continent africain, offre aux musiciens du monde entier une opportunité exceptionnelle de développer leur potentiel artistique".

"Dans le cadre enchanteur d'Essaouira, ville mondialement reconnue pour son riche patrimoine musical et culturel, il conjugue l'authenticité du festival et l'excellence pédagogique de Berklee, promettant une expérience immersive et transformatrice, au croisement des traditions et des esthétiques contemporaines", a-t-elle poursuivi.

Sous la direction du professeur Leo Blanco, également directeur académique du programme, cette formation intensive de cinq jours a été conçue dans un esprit d'ouverture et de dialogue entre les cultures.

Enseignant et chercheur latino-américain à Berklee College of Music depuis dix ans, M. Blanco milite pour une approche de l'enseignement musical intégrant les musiques et les histoires du monde, selon le communiqué.

Et de faire savoir que les cours, dispensés quotidiennement de 10h à 17h, seront assurés par une équipe de professeurs et d'artistes de renom, parmi lesquels Leo Blanco (piano), Erini Tornesaki (chant), Fernando Huergo (basse), Godwin Louis (saxophone), Jason Camelio (vice-président adjoint de Berklee Global) et Bri Tagliaferro (directrice associée des partenariats et programmes internationaux de Berklee).

L'enseignement se déroulera en anglais, avec une traduction simultanée en arabe pour une accessibilité optimale, relèvent les organisateurs.

"Les participants auront l'opportunité unique de collaborer avec des musiciens venus du monde entier, s'imprégnant ainsi d'une grande diversité de grooves, de rythmiques, d'approches harmoniques et d'improvisation", explique Leo Blanco, également cité dans le communiqué.

"Berklee au Festival Gnaoua accompagnera les étudiants dans l'art de tisser des liens entre les cultures musicales, enrichissant leur expérience d'apprentissage et les guidant dans l'intégration de leur propre langage musical aux autres, en commençant par une écoute active et une compréhension fine des propositions de leurs pairs", a-t-il enchaîné.

Au programme des ateliers figurent l'intégration des styles musicaux, les techniques d'improvisation, la collaboration musicale et l'étude de la tradition Gnaoua, sans oublier un focus sur les technologies musicales au service de la création et de la performance live, détaille le communiqué.

Les musiciens intéressés sont invités à déposer leur candidature en ligne pour rejoindre le programme, ajoute la même source, notant que les participants sélectionnés bénéficieront d'un accès gratuit à l'ensemble des concerts du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

"Les frais de participation s'élèvent à 420 USD / 4.299 MAD, tandis que la date limite de candidature est fixée au lundi 31 mars 2025", conclut le communiqué.