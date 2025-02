Afrique Centrale: Gouvernance publique - Partage d'expériences entre le Congo et la RDC

Une délégation de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) de la République du Congo a séjourné, du 24 au 26 janvier à Kinshasa, où elle a partagé son expérience en la matière avec l'Inspection générale des finances (IGF) de la République démocratique du Congo (RDC).

La visite de la délégation de la CNTR conduite par son président, Joseph Mana Fouafoua, a porté sur des questions visant la transparence et la responsabilité pour l'amélioration de la gouvernance des finances publiques en République du Congo et en RDC. Au terme des échanges d'expériences, on peut retenir la volonté des deux pays d'harmoniser leurs institutions en mettant en oeuvre un plan de travail cohérent pouvant les satisfaire dans le domaine de la gouvernance des finances publiques.

Reçus à Kinshasa par l'inspecteur général des finances de la RDC, Jules Alingete Key et le corps des inspecteurs des finances, Joseph Mana Fouafoua et sa suite se sont imprégnés des avancées significatives de cette institution soeur. Selon le président de la CNTR, le modèle de l'IGF de la RDC en matière de lutte contre les mauvaises pratiques de gestion des finances publiques est un exemple à suivre pour l'Afrique en général et la République du Congo en particulier.

« L'Afrique a du mal à décoller, avec toutes les richesses que nous avons en Afrique, sa population jeune, nous avons du mal à nous développer véritablement. Le mal, c'est la gouvernance et l'effort fourni par l'IGF de la RDC est considérable et naturellement, il faut la volonté politique. Sans volonté politique, on ne peut pas y arriver. Je vois qu'ici elle s'exprime véritablement et c'est un modèle à prendre et à démontrer dans toute l'Afrique », a indiqué Joseph Mana Fouafoua.

En effet, lors des échanges, le président de la CNTR a, entre autres, présenté les grandes lignes de son institution axées sur le code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Il s'est également appesanti sur les missions réalisées par la CNTR dont l'élaboration du plan stratégique 2025-2029, assorti d'un plan d'action.

Des échanges B to B qui ont permis à chaque partie d'en tirer profit. Selon l'inspecteur général des finances de la RDC, son institution a souhaité aller en profondeur de ces échanges parce que les discussions ont été extrêmement intéressantes. « Nous avons eu à échanger avec plusieurs responsables des organes de contrôle de la République du Congo...C'est le sens de la visite que nos hôtes sont venus faire à Kinshasa.

Il n'y a pas qu'eux qui ont voulu savoir ce qui se fait ici, nous aussi avons voulu savoir ce qui se passe chez eux, parce qu'il y a des choses que nous avons à tirer de leur expérience, à améliorer, à parfaire ou à faire avancer notre système de contrôle des finances publiques. Donc cela a été un grand plaisir et une expérience pour nous », a souligné de son côté Jules Alingete.

Une visite de travail qui vient consolider les liens de coopération et d'amitié entre les deux Congo, surtout dans le domaine de la gouvernance des finances publiques.