Congo-Brazzaville: Distinction - Le coach Aimable Mithou reçoit le trophée de mérite et d'honneur

Le Réseau des journalistes et communicateurs congolais pour la promotion et l'émulation des citoyens (RJCPEC) a décerné, dernièrement à Brazzaville, à l'occasion de sa vingt-deuxième édition, le prix de mérite et d'honneur au coach Aimable Mithou, dans la catégorie des entrepreneurs, influents et impactants.

La structure que préside Rostand Sametone Ondendé Ndassia a porté son choix sur le coach Aimable Mithou pour toutes les actions et programmes que le centre de formation professionnelle MKDG qu'il dirige a réalisés en faveur de la jeunesse, à travers son projet "Elengue telema" et la découverte des métiers, actions-emploi, ainsi que d'autres programmes afin de l'orienter vers l'emploi.

Coach emploi carrière et entrepreneur, spécialisé dans l'orientation et la gestion des carrières, Aimable Mithou accompagne depuis plus de dix ans les jeunes vers l'insertion professionnelle réussie. C'est dans ce contexte que le réseau l'a choisi pour sa méritocratie. « Ce prix que je viens de recevoir est le troisième en tant que coach en emploi et gestion de carrières. C'est gratifiant de savoir que les actions que je mène sont reconnues, mais le plus important, c'est surtout de rester focus sur l'objectif "Un jeune-un emploi ". Merci beaucoup », s'est réjoui le lauréat Aimable Mithou.

Le responsable du centre de formation professionnelle MKDG a fait savoir que pour cette année, il sera ouvert un centre d'orientation "Jeune-emploi" qui aura pour mission première l'orientation scolaire, académique et professionnelle des jeunes. Cela permettra aux parents d'effectuer un bilan de compétences afin de bien élaborer leur projet professionnel. L'objectif étant de mieux orienter les jeunes vers les métiers porteurs et surtout de garantir une bonne insertion professionnelle.

Notons que le RJCPEC, en sa qualité d'association culturelle reconnue d'utilité publique, créée et dirigée depuis plus de seize ans par Rostand Sametone Ondendé Ndassia, a pour objectif de décorer les cadres méritants à titre anthume (de leur vivant) et non posthume, ainsi que de faire l'émulation et la promotion de ceux-ci.