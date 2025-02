Congo-Brazzaville: Maï-Ndombe - Les journalistes d'Inongo réfléchissent sur l'avenir de leur métier

Près d'une quarantaine de journalistes d'Inongo et de Selenge, dans la province du Maï-Ndombe, a pris part, le 30 janvier, au forum sur le rôle des médias durant la période post-électorale. A l'occasion, le ministre provincial en charge des médias et communication, Alexis Mputu Bonzali, a salué l'organisation de cette activité, la première dans la province en faveur des professionnels des médias.

Le ministre provincial Alexis Mputu Bonzali a loué l'initiative de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique d'avoir pensé à renforcer les capacités des journalistes de cette partie du pays souvent oubliés par les partenaires financiers. Il a, par ailleurs , indiqué que la contribution des journalistes est immense pour le décollage de Maï-Ndombe.

Peu après la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier, le ministre provincial est revenu pour faire un état des lieux de l'accompagnement de la presse locale par l'autorité provinciale. Il a ainsi relevé les défis et pistes de solution. Pour lui, le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Lebon Nkoso Kevani est pleinement conscient du fait que la presse demeure ce véritable baromètre de l'opinion publique qui joue le rôle essentiel dans le développement de la province. Pour preuve, il a évoqué son calendrier d'échange avec la division provinciale des médias et l'ensemble de la sphère médiatique de Maï-Ndombe. Dans cet exercice , Alexis Mputu a énuméré quelques difficultés rencontrées par les médias locaux.

De son côté, Phiroger Balimba, point focal de l'Union nationale de la presse du Congo dans le Maï-Ndombe, a épinglé les efforts fournis pour le rayonnement de la province et sa visibilité à tous les échelons. Il a annoncé, au passage, l'organisation prochaine d'une assemblée générale des professionnels des médias de tous les huit territoires de la province. Faisant un bref aperçu historique des médias dans cette province qui remonte des années 2000, avec les radios Liberté et Digital, à Inongo, Colombe, à Nioki et Telema, à Semendwa, il a indiqué que la province compte, à l'heure actuelle, trente chaînes de radio et de télévision. Ces médias, a-t-il révélé, ont eu un impact sur le vécu quotidien de la population. Phiroger Balimba est revenu aussi sur les difficultés de formation des journalistes, l'auto-régulation ou la quasi-inexistence de la régulation des médias.

Avant de se scinder en deux groupes de travail, les journalistes ont également suivi la communication du président du Cadre de concertation provincial de la société civile de Maï-Ndombe, Isidore Bolikala Bola, sur le regard critique de la société civile sur le travail de la presse d'Inongo et ses environs.

Absence de radio communautaire à Maï-Ndombe

A en croire cet acteur de la société civile, la province du Mai-Ndombe compte dans chaque territoire au moins une station de radio. Mais, le travail abattu par les médias locaux avant, pendant et après les élections de 2023 est moyen. Certains de leurs animateurs, a-t-il relevé, ne sont pas formés en la matière et oublient le rôle des médias. Pour lui, les radios considérées abusivement comme communautaires ne les sont pas, car "leurs mentors seraient des maîtres absolus en cette période post-électorale où le culte de personnalité, les injures publiques anonymes, les menaces, les intimidations, des jetons de part et d'autre, des conflits internes, etc., ont pris l'ascenseur".

Après cette communication, les deux groupes composés ont travaillé en carrefour et proposé des recommandations.