Tunisie: Deuxième édition de Build Africa 2025 du 20 au 23 février à Hammamet

Du 20 au 23 février, la ville de Yasmine Hammamet accueillera la deuxième édition de l'événement international de design Build in Africa, organisé par le Conseil Tunisien des Architectes d'Intérieur (CTIA). « Cet événement sera une véritable plateforme d'innovation et de créativité dans le domaine de l'ingénierie d'intérieur et des secteurs connexes ainsi qu'une occasion pour nouer des relations entre les différents professionnels tunisiens et étrangers dans le but de renforcer le partenariat, la coopération et les opportunités d'investissement dans ce domaine », a déclaré Abdallah Gassara, Président du Conseil tunisien des ingénieurs d'intérieur, samedi, dans une déclaration à la TAP.

Il a ajouté que ce forum verra la participation de plusieurs experts de différents pays africains et européens et d'un nombre de professionnels, d'universitaires et d'industriels du secteur de la construction et de la conception de Tunisie, outre un groupe d'étudiants de design et d'architecture d'intérieur ainsi que des représentants d'organismes professionnels afin de développer davantage l'expertise et de soutenir les efforts de l'Etat en matière de développement et d'emploi, auxquels le secteur contribue de manière significative.

Le programme comprend des séminaires scientifiques liés à l'innovation technologique dans les domaines du design et de l'ingénierie d'intérieur, ainsi que des ateliers de formation pour les étudiants en master dans le domaine de l'ingénierie d'intérieur afin de stimuler ce groupe à innover et à développer ses compétences en matière de conception et de design. Présentes à cet événement, de grandes entreprises et marques tunisiennes et internationales exposeront leurs produits phares. Un espace sera, par ailleurs, consacré aux meilleurs projets réalisés par les étudiants de deuxième année du Master en Ingénierie d'Intérieur au profit du village d'enfants SOS de Gammarth.

A noter que le Conseil Tunisien des Ingénieurs d'Intérieur est une structure professionnelle créée en septembre 2020 qui regroupe actuellement plus de 800 ingénieurs d'intérieur, propriétaires de bureaux d'études et qui exercent également dans les secteurs public et privé ainsi que des enseignants universitaires, des diplômés du supérieur et des étudiants en master d'architecture d'intérieur.