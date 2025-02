Tunisie/Mali: Transfert - Aboubacar Diakité et Chiheb Jebali « Sang et Or » pour deux ans et demi

L'Espérance sportive de Tunis annonce, vendredi, sur sa page officielle facebook, qu'elle vient de qualifier le joueur malien Aboubacar Diakité, engagé pour deux ans et demi.

Le jeune attaquant de l'AS Black Stars malien, 18 ans, a évolué durant la première moitié de la saison sous les couleurs de l'AS Djoliba, sous forme de prêt.

Le club « sang et or » a également finalisé les procédures de transfert du joueur Chiheb Jebali, engagé pour deux saisons et demies, en provenance de l'US Monastir.

Au cours du mercato d'hiver qui sera clôturé aujourd'hui vendredi, l'Espérance de Tunis a récupéré ses joueurs Achraf Jabri et Khalil Guennichi, prêtés à l'ES Zarzis, et s'est engagé avec Elyas Bouzaiène et Mohamed Mouhli.

Après 16 journées disputées en Ligue 1, la formation de Bab Souika occupe la deuxième place du classement à 1 point du leader, le Stade Tunisien.