Tunisie: La Banque Nationale des Gènes forme des techniciens libyens

La Banque nationale des gènes (BNG) et l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire ont clôturé, vendredi 31 janvier 2025, à Tunis, une formation destinée à des techniciens lybiens dans le domaine de la conservation des ressources génétiques et de la gestion des banques de gènes conformément aux normes internationales.

Les participants à cette formation se sont familiarisés, ainsi, avec les dernières techniques de collecte, de documentation, de conservation, de classification et de gestion des ressources génétiques à l'aide de systèmes modernes et avancés. Selon la BNG, cette initiative vient confirmer son engagement à ouvrir de nouveaux horizons et à établir de futurs partenariats de coopération pour un avenir plus durable et plus sûr sur le plan alimentaire.

La Banque Nationale de Gènes a débuté ses activités en Novembre 2007. Sa mission principale est la conservation des ressources génétiques végétales, animales et microorganismes ainsi que la coordination et la promotion des activités de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques.