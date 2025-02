Afrique: BAD - Le candidat du Bénin, Romuald WADAGNI désiste, duel entre Amadou HOTT et Sidi Ould Tah

La bataille en direction du siège de la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), mis en jeu pour succéder au nigérian Adesina Akinwumi dont le mandat expire mi- mai 2025 est lancée sur fond d'intenses tractations au sein de bon nombre de palais africains. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le ministre béninois des Finances, Romuald WADAGNI, un des favoris, vient de désister de la course. Exclusif

Après la renonciation inattendue de M.Romuald WADAGNI, le candidat du Bénin, qui faisait figure de favori parmi les candidatures annoncées, la piste du sprint compte désormais de cinq candidats. Les plus en vue, accrochés sur la corde sont: le mauritanien Sidi Ould TAH, sponsorisé par le Président Alassane OUATTARA, comme l'avait révélé Confidentiel Afrique, suite au bizutage de la candidature clair-obscur de l'ancien ministre mauritanien des Finances Ousmane KANE, le Sénégalais Amadou HOTT et le Zambien Samuel Munzele.

Ces trois poids lourds de cette élection sont en concurrence avec d'autres qu'on aurait sans doute tort de qualifier d'outsiders, puisque cette course de fond, assez laborieuse de par la machine diplomatique des États, qui peine à se déployer, n'est pas gagnée d'avance. Il s'agit du Tchadien Mahamat Abbas TOLLI, de la Sud-Africaine Swazi TSHABALALA et du Camerounais Albert ZEUFACK. Ce tiercé semble traîner des lacunes et dont le leadership manque surtout de mordant.

Les pronostics s'avèrent délicats eu égard aux retournements de casaques notés au fur et à mesure que les écuries peaufinent leurs stratégies. Le sénégalais Amadou HOTT crédité d'un profil pointu et d'une longueur prend ainsi de l'épaisseur avec le désistement du ministre béninois Romuald WADAGNI de la compétition. L'immixtion affichée du Président ivoirien Alassane OUATTARA dans le jeu d'influence en faveur du candidat mauritanien Sidi Ould TAH, tiré d'un cheveu, dans le choix du successeur du nigérian Adesina Akinwumi qui va débarrasser le plancher agace plus d'un.

Des informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique renseignent que le lobbying du Président ADO, à la dernière minute est la résultante d'une conjonction de facteurs diplomatiques éprouvés. Selon des informations de Confidentiel Afrique, Alassane OUATTARA a commencé depuis mardi dernier à câbler certains de ses homologues de l'espace CEDEAO pour voter Sidi Ould TAH. Sa proximité d'avec Patrice TALON a- t- elle précipité la renonciation du candidat béninois WADAGNI.

Un duel entre Amadou HOTT et Sidi Ould TAH

Pour autant, les jeux sont loin d'être faits, car la candidate Sud-Africaine, qui reste un poids lourd dans la zone australe dispose d'atouts discrètement préservés. Qui plus est, le Nigéria tout puissant, semble privilégier une diplomatie équilibriste dans cette course pour la présidence de la BAD. Toutefois, le sénégalais Amadou HOTT jouit d'une aura incompressible jusqu'ici dans le très select milieu financier nigérian. Les magnats du business florissant Aliko Dangote, Tony Elumelu lui sont très proches et comptent lui retourner l'ascenseur.

Le candidat de la Zambie, Samuel Munzele dont on n'appréhende pas parfaitement les chances, pourrait créer une autre surprise, en désistant au profit de sa voisine Sud-Africaine. Au terme des compositions et recompositions sur fond de convergences est divergences diplomatiques, la compétition qui aura lieu, en mai 2025 au siège de la BAD, à Abidjan, risque de se jouer entre le Mauritanien Sidi Ould TAH et le sénégalais Amadou HOTT. Ce dernier tient bien les cartes en main. Cette élection consacrera au finish le choix du candidat dont le pays et ses alliés auront donné suffisamment de gages et de confiance pour la bonne gouvernance de la Banque continentale.