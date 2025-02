Afrique Australe: Les dirigeants de la SADC réaffirment leur engagement pour la paix dans l'Est de la RDC

Les chefs d'États et de gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se sont réunis, ce vendredi 31 janvier, lors d'un sommet extraordinaire pour discuter de la situation dans l'Est de la RDC. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une solution durable et pacifique pour mettre fin au conflit qui ravage cette région.

Le sommet a également rendu hommage aux 16 soldats de la Mission de la SADC en RDC (SAMIDRC) qui ont perdu la vie lors de la récente offensive des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Les dirigeants de cette organition sous-régionale ont souligné l'importance de poursuivre les efforts pour rétablir la paix.

Le Président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a pris la parole pour insister sur la gravité de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Il a déclaré :

« Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Nous ne pouvons pas oublier la crise humanitaire résultant du conflit armé qui sévit dans l'est de la RDC. Le sort des millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne peut et ne doit pas être ignoré. La SADC apprécie le soutien apporté par les partenaires de coopération internationale.

Toutefois, pour répondre aux besoins critiques des populations déplacées, il faut faire davantage. Les habitants de l'est de la RDC souffrent depuis bien trop longtemps. La SADC condamne dans les termes les plus forts les attaques des forces agressives. Alors que nous prenons le temps de pleurer nos morts, notre détermination à assurer la sécurité collective ne peut être ébranlée. L'importance du dialogue et de la consolidation de la paix dans l'intérêt des populations de la partie orientale de la RDC doit être poursuivie. »