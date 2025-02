Afrique: Présidence de la BAD - Le Dr Samuel Maimbo de la Zambie lance officiellement sa candidature

Le Dr. Samuel Maimbo, expert en financement du développement, a annoncé le 31 janvier 2025, sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement (Bad), dévoilant une vision transformatrice pour l'avenir économique de l'Afrique.

« L'Afrique se trouve à un tournant décisif. Nous devons mobiliser un milliard de personnes vers l'emploi dans les plus brefs délais en apportant un soutien stratégique aux secteurs capables d'améliorer les conditions de vie et de stimuler la prospérité sur notre continent. La Bad a besoin d'un leadership audacieux et orienté vers les résultats, prêt à prendre les décisions difficiles nécessaires que cette ambition requiert. », a déclaré le Dr Maimbo.

Selon un communiqué de presse, fort d'une carrière de 30 ans marquée par des impacts concrets - mobilisation record de fonds, opérationnalisation de visions ambitieuses et optimisation institutionnelle - le Dr Maimbo incarne une nouvelle dynamique pour l'institution financière. Sa plateforme présidentielle vise à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire pour l'Afrique par le biais d'une Bad axée sur la rapidité, l'échelle et l'efficacité de la mise en oeuvre.

« L'Afrique a besoin de taux de croissance significativement plus élevés pour surmonter les défis du développement actuels et saisir les opportunités de demain », a déclaré le Dr. Maimbo. Il se dit prêt dès le premier jour à aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs. Il est temps d'arrêter de parler du potentiel africain et de commencer à le concrétiser.

Les principales priorités du Dr. Maimbo sont les suivantes. Il y a le commerce et l'intégration régionale. Selon lui, avec seulement 3 % des échanges commerciaux mondiaux, l'Afrique possède un immense potentiel de croissance grâce au marché unifié de 1,4 milliard de personnes de la Zlecaf. L'autre priorité porte sur les ressources financières. Sur ce point, le candidat à la présidence de la Bad soutient que le renforcement des marchés, la stimulation de l'épargne et l'attraction d'investissements diversifiés peuvent combler le déficit de financement de l'Afrique. La transformation agricole ; le développement des infrastructures ; l'accès à l'énergie, l'action climatique tout comme les industries créatives, l'inclusion font partie des priorités du Zambien.

Natif de Lusaka, le Dr Maimbo a exercé dans le domaine du financement du développement en Afrique et à travers le monde. Il a récemment occupé le poste de Vice-président chargé du Budget, de la Revue des Performances et de la Planification Stratégique à la Banque Mondiale. En tant que Chef de Cabinet auprès des présidents successifs de cette institution, il a joué un rôle clé dans l'avancement des missions stratégiques au plus haut niveau international. Sous sa direction, une mobilisation record de 93 milliards USD a été réalisée dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'Ida, avec plus de 70 % des engagements mondiaux dirigés vers l'Afrique.