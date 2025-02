Maroc: Fès-Meknès - Plus de 6.200 coopératives actives dans la région

Meknès — La région de Fès-Meknès, qui s'affirme comme un véritable fer de lance de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) au Maroc, compte plus de 6200 coopératives, a affirmé, vendredi à Meknès, le secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi.

Avec plus de 6.200 coopératives comptant 63.468 membres, la région de Fès-Meknès est un vivier d'initiatives solidaires, s'est réjoui M. Essaadi, qui s'exprimait à l'ouverture du 4ème Salon Régional des produits de l'ESS, qui se tient sous le thème "L'économie sociale et solidaire, un arbre fruitier qui pousse grâce à différentes mains".

Ce nombre impressionnant témoigne de cette vitalité, a-t-il relevé, précisant que les femmes y jouent un rôle important, avec 723 coopératives féminines recensées en 2023, totalisant 6.573 adhérentes.

La région compte également 24.016 associations, selon une étude de 2019 du Haut-Commissariat au Plan, citée par M. Essaadi, qui considère la région de Fès-Meknès pionnière dans le développement de l'ESS.

Dans le même ordre d'idées, il a souligné que ce secteur contribue activement à la valorisation des produits du terroir, des plantes aromatiques et médicinales et de l'artisanat, comme les tapis de Bni Ouarain, le cuivre, le zellige, le damas, le doum ou encore le tourisme de montagne et de bien-être.

Le Secrétaire d'Etat a, ainsi, mis en avant le partenariat "qualitatif et exemplaire" qui lie son ministère au Conseil de la région Fès-Meknès.

Selon lui, ce partenariat, concrétisé par un accord-cadre, un programme contractuel et des accords spécifiques, a permis de lancer des initiatives ambitieuses telles que la création d'un incubateur de projets, d'un observatoire régional, d'une Maison de l'Economie sociale et solidaire, l'organisation de marchés itinérants et de salons régionaux, dont le Salon de la Femme Créative, et la contribution au programme "Moazara" pour le financement des coopératives.

De son côté, le wali de la région de Fès-Meknès, Mouaad Jamai, a souligné l'importance de la digitalisation des activités de commercialisation des produits de l'ESS pour s'ouvrir sur le marché international, appelant au lancement d'un projet dans ce sens pour les coopératives et artisans de la région.

L'organisation de cette exposition s'inscrit, a-t-il poursuivi, dans le cadre de renforcement du rôle vital que joue cette économie dans la promotion du développement local et la réalisation d'un modèle économique et social, en particulier dans les zones rurales et vulnérables.

Le président du conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahad El Ansari, a quant à lui, rappelé que le conseil a intégré l'ESS comme un axe stratégique de son programme de développement régional 2022-2027, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de l'offre et de la commercialisation, ainsi que sur le soutien aux infrastructures.

La région est présente dans plusieurs programmes gouvernementaux et se prépare à accueillir des infrastructures dédiées à l'ESS, dont un complexe multidisciplinaire pour la valorisation des métiers et produits de l'ESS, a-t-il précisé.

Dans une déclaration à la MAP, Khadija Hajjoubi, vice-présidente du Conseil de la région Fès-Meknès, chargée de la promotion de l'économie sociale, a souligné la spécificité de cette édition avec l'ouverture du salon à de nouveaux acteurs, tels que l'Administration des Douanes et Impôts Indirects.

Cette participation inédite vise à rapprocher les coopératives des services douaniers et à les sensibiliser aux procédures et voies relatives à l'exportation des produits artisanaux.

D'après la responsable, l'objectif est de faciliter l'accès des produits de l'ESS aux marchés internationaux et de promouvoir le savoir-faire des artisans de la région Fès-Meknès à l'étranger.

Mme Hajjoubi a ajouté que cette édition est également marquée par la participation de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion, à travers des produits de l'ESS fabriqués par les détenus.

Elle a, par ailleurs, mis en avant l'organisation de la deuxième édition du défilé "Caftan Fès-Meknès", qui confère au salon un cachet unique et célèbre le caftan marocain comme symbole de l'authenticité et de l'identité marocaine.

Devenu un rendez-vous incontournable, ce Salon est organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par le Conseil de la Région, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire - Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire - et la wilaya de la région, et en collaboration avec la préfecture de Meknès.