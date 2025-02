Maroc: Meknès - Coup d'envoi du 4e Salon régional des produits de l'économie sociale et solidaire

Meknès — La quatrième édition du Salon régional des produits de l'Économie sociale et solidaire (ESS) s'est ouverte, vendredi, à la place Bab El Qazdir-Meknès.

Placée sous le thème "L'économie sociale et solidaire, un arbre fruitier qui pousse grâce à différentes mains", cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 7 février vise à promouvoir les produits et le savoir-faire des acteurs de l'ESS de la région Fès-Meknès.

Cette édition est organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le Conseil de la Région Fès-Meknès, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire - Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire - et la Wilaya de la Région Fès-Meknès, et en collaboration avec la Préfecture de Meknès.

Cet événement d'envergure s'inscrit dans la continuité du Programme de développement régional 2022-2027 et de la loi organique n° 111.14 relative aux Conseils des régions.

Selon les organisateurs, le salon a pour vocation de consolider les acquis des éditions précédentes et de tirer profit de la dynamique positive de l'ESS dans la région.

Il vise également à promouvoir les valeurs de solidarité et d'humanité qui sont au coeur de cette économie alternative. Le renforcement des capacités de production et de commercialisation des acteurs du secteur, notamment à travers l'accompagnement des coopératives pour l'obtention des certificats de sécurité sanitaire (ONSSA), a été également un des objectifs de cette édition 2025.

S'étendant sur une superficie de 5000m², le salon offre un espace d'exposition, des salles de séminaires, de formation et de loisirs, le tout structuré autour de plusieurs pôles distincts.

Le pôle des exposants a été le coeur battant de l'événement, avec 160 stands accueillant 320 exposants venus de toute la région Fès-Meknès, mais aussi d'autres régions du Royaume.

Le pôle international a marqué la volonté d'ouverture du salon, avec la participation de régions étrangères partenaires telles que la Chine, la France, Bahreïn et la Jordanie.

La dimension africaine a été également mise en avant avec la présence du Sénégal, représenté par des organisations gouvernementales et non gouvernementales œuvrant pour la commercialisation et la promotion des produits de l'ESS.

Le pôle du soutien financier et institutionnel joue, quant à lui, un rôle important en facilitant le partage d'expériences et d'expertises entre les institutions qui accompagnent les acteurs de l'ESS.

La cérémonie d'ouverture du salon a été marquée par la tenue de la deuxième édition du défilé de caftans "Caftan Fès-Meknès" qui a permis de mettre en lumière le savoir-faire et la créativité des artisanes et exposantes de la région, apportant une touche culturelle et artistique à l'événement.