Sénégal: Ziguinchor - Le Club changement climatique s'investit dans la préservation de l'environnement

Ziguinchor — Le club changement climatique de Ziguinchor, une association regroupant une centaine de jeunes, s'investit bénévolement, depuis sa création en 2018, dans la préservation de l'environnement par des actions de nettoiement et de reboisement, entre autres.

»Nous accompagnons les communautés du sud dans le combat pour la défense de l'environnement, la restauration des écosystèmes naturels dégradés et initions régulièrement des activités d'investissement humain dans des espaces publics, depuis la création de notre association", a dit Sadou Bâ, président dudit club dans un entretien avec l'APS.

Il a expliqué que "cet engagement volontaire au service des communautés, est né du constat que Ziguinchor, qui était considérée comme la région la plus verte du Sénégal, était devenue une +zone rouge+ à cause de multiples actions néfastes à l'environnement et au cadre de vie".

Il a cité, entre autres, "la déforestation », »l'urbanisation anarchique », ou encore »la non maitrise des déchets".

Ayant constaté cette situation, »nous avons décidé à l'époque de jouer notre partition en tant que jeunes et étudiants pour préserver le cadre environnemental et le cadre de vie des communautés « , a ajouté le jeune Ba, doctorant en droit public international, spécialisé en Droit de l'environnement et changement climatique.

Le club changement climatique de Ziguinchor a travaillé sans relâche pour rendre la ville de Ziguinchor »plus verte ».

"Des campagnes de reboisement de quartiers et des rues ont été organisées à cet effet. Nous avons également en tant qu'association, lancé le concept +une maison, un arbre+ et l'initiative mon quartier vert et mon ASC vert+", a-t-il cité.

En dehors de la commune de Ziguinchor, a-t-il relevé, le club changement climatique »a organisé bénévolement, parfois pendant une semaine, des camps de reboisement et de restauration d'écosystèmes dégradés, dans plusieurs communes de la région sud du pays, pour lutter contre les effets du changement climatique".

Concernant les journées de nettoiement, il a indiqué que leur association »a organisé à ce jour plusieurs activités pour débarrasser des ordures des sites de la commune de Ziguinchor ».

Sadou Ba a cité le marché Boucotte, le marché Grand Dakar, le quai de pêche de Boudody, le pont Emile Badiane, la berge de Goumel.

"Du côté des établissements scolaires de la commune Ziguinchor, a-t-il poursuivi, nous avons organisé beaucoup des +set sétal+ lors des séances d'éducation environnementale".

L'Association mène aussi des initiatives de ce genre, hors de la commune de Ziguinchor, a-t-il indiqué.

Association environnementale de l'année 2023 à Ziguinchor

« Dans des quartiers de la commune de Ziguinchor, nous avons organisé des journées d'investissement dans presque tous les quartiers, où pratiquement les habitants connaissent notre club de par ses initiatives bénévoles", a-t-il encore relevé, expliquant d'ailleurs que cet engagement volontaire au service des communautés, a valu à leur association une distinction du Groupe Médias Sud (GMS).

»La rédaction du Groupe Médias Sud (GMS) a décerné en 2023, à notre club, le titre d'association environnementale de l'année », a rappelé Sadou Ba.

Le président du club changement climatique de Ziguinchor a expliqué que l'organisation de ces activités vise principalement à sensibiliser et inciter les jeunes au volontariat, et sans rien attendre en retour.

»Elles ont aussi pour objectif de sensibiliser la population à s'impliquer dans la gestion environnementale", a-t-il dit, relevant que "c'est d'ailleurs, ce que ce nouveau régime est en train de développer ».

Le président le club changement climatique de Ziguinchor a magnifié les journées nationales de nettoiement lancées par le président de la République, pour impliquer les communautés dans la prise en charge de leur cadre de vie.

"Cette politique d'assainissement est une victoire même si on aurait aimé qu'il y ait plus d'organisation et de coordination des journées pour maximiser l'impact au niveau communautaire », a-t-il souhaité.

Les journées nationales de nettoiement sont déjà une victoire

« Malgré tout, a-t-il déclaré, nous sommes très contents de la politique de ce nouveau régime concernant les journées +setal sunu rééw+ parce que nous avons longtemps plaidé en faveur d'une appropriation, par les communautés, de nos initiatives bénévoles pour l'environnement, le nettoyage des places et rues publiques ».

« Tout ce qu'on fait, c'est de façon volontaire et passionné. Nos membres sont des jeunes engagés et déterminés pour le changement. Le club changement climatique est conscient de son rôle dans l'accompagnement du développement durable », a-t-il encore dit.

Sadou Ba a indiqué en outre que l'objectif de leur association, c'est de contribuer au développement durable de Ziguinchor, à travers l'implication des jeunes et femmes, dans la lutte contre le changement climatique.

« A ce sujet, a-t-il expliqué, nous avons comme stratégie la sensibilisation à travers l'éducation environnementale des élèves et l'autonomisation juridique des femmes ».