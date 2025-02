Tunisie: Les conseils locaux et régionaux appelés à être une force de proposition pour l'intégration sociale et économique

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé que le rôle principal des conseils locaux, régionaux et des districts est d'être une force de proposition pour favoriser l'intégration économique et sociale. Cette déclaration faisait suite aux interrogations des députés concernant les prérogatives de ces conseils, leur relation avec les autres autorités locales et les conseils parlementaires, lors de sa séance d'audition hier vendredi, portant sur le projet de loi organique relatif à ces structures.

Selon le ministre, cité dans un communiqué du Parlement, l'intégration économique et sociale doit passer par l'implication des représentants des différentes catégories sociales et économiques, leur permettant d'élaborer des propositions, de les discuter et de délibérer à leur sujet, afin de garantir la participation des régions marginalisées dans la prise de décisions sur le développement, tout en respectant les principes d'unité de l'État et en assurant l'équilibre entre les régions et les districts.

Le ministre a également réitéré l'engagement de l'exécutif à soutenir les membres des conseils locaux, des conseils régionaux et des conseils des districts, en mettant à leur disposition les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de ce projet de loi, une fois celui-ci adopté par l'Assemblée.

Il a souligné, par ailleurs, que le président de la République avait affirmé l'engagement de l'État à accompagner ces conseils et à fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Au cours de leurs interventions, les députés ont soulevé plusieurs interrogations sur la forme et le contenu du projet de loi. Les questions ont principalement porté sur les "termes et expressions vagues" utilisés dans le texte, qui laissent place à diverses interprétations.

Les députés ont également abordé les compétences de ces conseils, leurs méthodes de gestion, les mécanismes assurant leur indépendance administrative et financière, ainsi que la question de l'accompagnement par les autorités publiques. La question des indemnités mensuelles attribuées aux membres des conseils locaux, régionaux et des districts a aussi été discutée.

Certains députés ont interrogé le ministre sur la relation entre ces conseils et les autres autorités locales ainsi que les conseils parlementaires, soulignant la nécessité de clarifier ces aspects organisationnels dans le projet de loi.

Enfin, les députés ont exprimé leurs préoccupations concernant les difficultés pratiques liées à l'application du texte, notamment la question de savoir si le président du conseil serait responsable de l'approbation et de la gestion du budget, étant donné la rotation de la présidence tous les trois mois.