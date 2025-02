Tunisie: L'ATP lance une pétition pour un avenir agroécologique et une souveraineté alimentaire au pays

L'Association Tunisienne de Permaculture (ATP) vient de lancer une pétition appelant « le gouvernement tunisien à s'engager pour un avenir agroécologique et souverain sur le plan alimentaire pour la Tunisie ». A travers cette pétition lancée sur internet, l'association attire l'attention sur l'intensification des conséquences du réchauffement climatique dans le pays, ce qui a entraîné la dégradation des écosystèmes locaux.

Elle estime que cette situation, combinée à une grave crise nationale de l'eau, a eu un impact important sur les communautés les plus marginalisées, telles que les petits agriculteurs, affirmant que les zones rurales connaissent un exode croissant.

Pour l'ATP, la dépendance croissante à l'importation d'aliments de première nécessité et l'introduction d'une agriculture industrialisée reposant sur l'utilisation d'intrants chimiques ont donné lieu à problèmes de santé de plus en plus préoccupants dans le pays.

Afin de faire face à ces problèmes, l'association appelle à une transition agroécologique à grande échelle et à la souveraineté alimentaire tunisienne exigeant du gouvernement notamment un soutien des pratiques agricoles agroécologiques, la protection des droits des agriculteurs et de la souveraineté semencière et un accompagnement vers la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance ainsi qu'un soutien aux communautés rurales et une répartition équitable des ressources.