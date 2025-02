Tunisie: Secteur automobile et aéronautique - Former à la mesure de l'empreinte carbone

Une deuxième phase du projet d'Accompagnement à la Transition Ecologique de l'Industrie de la Mobilité « PATE -IM », dédiée à la transition écologique de l'automobile et l'aviation vient de démarrer. Il s'agit de former et de renforcer les compétences des experts nationaux et les préparer à accompagner les entreprises dans l'évaluation de leur empreinte carbone et l'intégration des démarches de responsabilité sociétale et environnementale. En somme, 65 entreprises du secteur seront accompagnées et encouragées à adopter des technologies qui réduisent leurs émissions de carbone et minimisent leur impact sur le climat.

Ce projet lancé en novembre 2023, et conduit par le CITET avec l'appui de la GIZ , s'inscrit dans le cadre de l'initiative spéciale « Travail décent pour une transition juste », dans le cadre du programme « Partenariat pour l'emploi et le soutien aux PME en Tunisie », un programme soutenu par la coopération économique allemande.

Il est mis en oeuvre en collaboration avec la Tunisian Automotive Association (TAA), l'Institut de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Tunisie (IRSET), le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS), le Cluster des Industries Électroniques (ELENTICA) et le Cluster Mecatronic Tunisie (CMT).

Une équipe d'experts qualifiés sera formée dans ce cadre, dans le domaine de « mesure de l'empreinte carbone ». Sa mission est d'aider les entreprises du secteur à mettre en place des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Les résultats de la première phase pilote de ce projet qui a impliqué 15 entreprises pionnières, seront présentés, le 7 février 2025.