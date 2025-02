Addis Abeba — Le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud et le Front patriotique du Rwanda (RPF) ont réitéré leur solidarité indéfectible avec l'Éthiopie, saluant les progrès du pays dans la construction de la nation et la transformation économique.

Des représentants des deux partis ont transmis un message de soutien lors du deuxième congrès du Parti de la prospérité (PP) au pouvoir en Éthiopie.

Noxolo Kiviet, membre du Comité exécutif national de l'ANC, a souligné les luttes et les succès partagés entre l'Afrique du Sud et l'Éthiopie.

"Nous célébrons les progrès remarquables réalisés par le gouvernement éthiopien dans la construction de la nation, la transformation économique et la recherche de la paix", a déclaré Kiviet. "Vos succès sont les succès de l'Afrique, et vos défis sont les défis de l'Afrique."

Elle a également souligné la prochaine présidence sud-africaine du G20, notant que son objectif est de faire progresser l'agenda africain et les objectifs du Sud global, en mettant l'accent sur la solidarité, l'égalité et la durabilité.

Wellars Gasamagera, secrétaire général du FPR du Rwanda, a partagé ce sentiment, saluant le leadership et les réalisations de l'Éthiopie sous la direction du Parti de la prospérité.

Il a souligné le rôle essentiel que jouent le Rwanda et l'Éthiopie dans la promotion de l'engagement politique entre leurs nations et leur vision commune d'une Afrique prospère au service des intérêts de son peuple, une vision constamment défendue au niveau multilatéral.

Gasamagera a également noté les progrès remarquables de l'Éthiopie, en particulier sous la direction du Parti de la prospérité, positionnant le pays comme un modèle de progrès et a affirmé les liens bilatéraux solides entre le Rwanda et l'Éthiopie, en attribuant le mérite à « l'engagement et au dévouement inlassables des deux dirigeants, qui partagent une vision centrée sur le peuple ».

En réfléchissant au génocide rwandais, où plus d'un million de vies ont été perdues en seulement 100 jours, Gasamagera a exprimé sa gratitude éternelle pour le soutien de l'Éthiopie pendant cette tragédie.

« Nous nous souviendrons toujours avec gratitude de la façon dont l'Éthiopie nous a soutenus et a partagé notre chagrin », a-t-il déclaré. « Nous restons déterminés à faire face à l'adversité, à assurer la sécurité de notre peuple et à tirer notre force de votre courage et de votre détermination inébranlables démontrés. »

Gasamagera a souligné que la relation solide et l'amitié entre les deux parties sont fondées sur la confiance mutuelle et des intérêts communs, qui se renforcent au fil du temps.

Il a conclu en exprimant la reconnaissance du Front patriotique rwandais pour la confiance manifestée par ses alliés politiques.