Afrique de l'Ouest: BRVM - Les activités du marché terminent la semaine en hausse

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 31 janvier 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une hausse.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 770,560 millions contre 438,807 millions FCFA la veille

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une augmentation de 80,649 milliards à 10246,429 milliards FCFA contre 10 165,780 milliards FCFA ce jeudi 30 janvier 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 7,351 milliards, passant de 10 536,150 milliards FCFA la veille à 10 543,501 milliards FCFA ce vendredi 31 janvier 2025.

L'indice BRVM Composite a gagné 0,79% à 277,90 points contre 275,71 points la veille. La même progression est enregistrée par l'indice BRVM 30 avec 139,98 points contre 138,88 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre un accroissement de 1,24% à 116,00 points contre 114,58 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 6,74% à 2 295 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 5,94% à 2 495 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,31% à 1 685 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,88% à 8 600 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 1 100 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,94% à 1 810 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 5 800 FCFA), Total Sénégal (moins 1,12% à 2 200 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,09% à 17 700 FCFA) et BOA Mali (moins 0,87% à 1 710 FCFA).