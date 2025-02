Sénégal: Abdoulaye Dieye, un bâtisseur de ponts pour la démocratie

Le professeur laisse derrière lui un héritage inestimable dans la lutte pour la démocratie, la justice et la bonne gouvernance. Son engagement intellectuel et son sens du consensus ont marqué les Assises Nationales, la CNRI et Sursaut Citoyen. Lui rendre hommage, c'est poursuivre le combat pour un État de droit et une société plus juste et équitable.

J'ai appris avec une profonde tristesse, la nuit dernière, le décès du Professeur Abdoulaye Dièye. Étant hors de Dakar, je n'ai malheureusement pas pu lui rendre hommage en assistant à la levée du corps à l'hôpital Principal. À sa mémoire, je tiens à témoigner en reconnaissance de son inestimable contribution à la cause de la société civile et en particulier à celle de Sursaut Citoyen (SC).

Je n'insisterai pas sur ses remarquables compétences professionnelles, ni sur le rôle éminent qu'il a joué dans le déroulement et les résultats des Assises Nationales (AN) et de la Commission Nationale de Réforme des Institution (CNRI). D'autres, mieux qualifiés que moi, ses collègues de l'UCAD et les leaders des AN, en ont témoigné éloquemment.

Ce que je veux souligner ici, c'est le pont qu'il a non seulement construit, mais incarné pour permettre une transition interactive et fertilisante entre les conclusions des AN et de la CNRI d'une part et le Pacte de Bonne Gouvernance Démocratique de SC d'autre part. La question n'était pas simple : fallait-il écarter les conclusions des AN parce qu'elles appartenaient à un passé révolu ou étaient insuffisamment adaptées aux réalités locales ?

La réponse que le Professeur Dièye a aidé à élaborer : s'asseoir sur la légitimité établie et l'approche d'élaboration collégiale de la substance des conclusions des AN et de la CNRI pour ouvrir les portes du consensus national requis par le contexte d'incertitude née de la crise et de la violence, celui centré sur l'essentiel : le vivre ensemble libres, dans la paix, la justice et la solidarité.

Au-delà du sens ainsi donné au consensus national, son expertise et sa pertinence ont fortement contribué à l'identification des piliers de ce vivre ensemble : État de droit et ses principales caractéristiques (séparation et équilibre des pouvoirs, indépendance de la justice, primauté du droit, respect des libertés individuelles et collectives, égalité des citoyens devant la loi...), gouvernance responsable (transparente, équitable, redevable, participative, efficace et efficiente) ; administration non partisane, compétente et dévouée au service du public ;

démocratie participative (centrée sur le citoyen et la promotion d'une citoyenneté consciente et active aussi bien dans l'exercice de ses droits et libertés que dans l'accomplissement de ses devoirs et obligations). Ce rappel thématique me semble d'autant plus opportun qu'il évoque des moments exceptionnels. Les membres de SC ont vécu ces instants avec le Professeur Abdoulaye Dièye.

Que ce soit dans les combats démocratiques contre l'arbitraire et la répression tous azimuts du régime Macky Sall, où le Professeur Dièye a pris toute sa place pour jouer pleinement son rôle d'intellectuel engagé et de militant démocrate à travers la lumière apportée aux débats publics sur ce qu'est le droit en la circonstance et grâce à ses fortes prises de position publiques, individuellement ou au sein de collectifs.

Que ce soit dans les fameuses « conversations citoyennes », tenues en présentiel au Radisson Blu, ouvertes à distance à des centaines de participants à travers le monde et dont la plupart ont été animées ou modérées par le Professeur Dièye. À toutes ces occasions, les membres de Sursaut ont pu pleinement apprécier, au-delà de la large expertise juridique du spécialiste de droit, la profondeur du penseur et la pondération de l'homme.

Oui, sa modestie impressionnait autant que sa science. Un modèle à offrir à la jeunesse ! C'est sans nul doute une immense perte pour SC, la société civile et le monde universitaire. Alors, le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre est de persévérer dans la lutte pour le triomphe des idéaux, des valeurs et des principes profondément humains qui ont guidé les combats qu'il a menés à travers les AN, le projet de la CNRI et le PBGD de SC.

Au nom de SC, j'adresse nos sincères condoléances à la famille du Professeur Dièye ainsi qu'à ses collègues et amis. Que la terre lui soit légère et que son âme trouve le repos dans un paradis à la hauteur de ce qu'il a été pendant son court voyage terrestre : un homme de bien.