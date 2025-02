Ile Maurice: «Maurice progresse rapidement dans l'offre de soins oncologiques et de nombreux traitements de pointe sont accessibles localement»

interview

Qui dit traitements contre le cancer, dit souvent technologies de pointe. Aujourd'hui, pour se faire soigner, les patients ont le choix et de nombreux traitements sont accessibles localement. Le Dr Alexandre Tessier, oncologue radiothérapeute au C-Care Cancer Centre de Floréal, nous éclaire sur le sujet.

1. Quelles sont les dernières avancées en oncologie à l'île Maurice ?

L'oncologie à Maurice a connu des progrès significatifs cette dernière année, avec une amélioration notable des infrastructures et des traitements. Le Cancer Centre de C-Care présente une structure qui intègre un service de radiothérapie, de chimiothérapie ambulatoire, une unité d'hospitalisation complète, une unité de reconstitution des chimiothérapies et un board où nous discutons en multidisciplinary team (MDT) de tous les dossiers de nos patients de façon collégiale.

De plus, l'oncologie a bénéficié de traitements plus avancés, tels que l'immunothérapie et les thérapies ciblées, qui révolutionnent la prise en charge de certains cancers. Maurice a également vu une amélioration des services de diagnostic grâce à des équipes et des équipements de pointe en imagerie médicale et en biologie moléculaire (C-Lab) avec le développement de la NGS, de la ddPCR et des biopsies liquides, permettant une détection plus précoce des récidives de cancer et un suivi plus précis des patients.

2. Les patients sont nombreux à opter pour des traitements à l'étranger. Quels sont, selon vous, les facteurs qui motivent leur choix ?

Plusieurs raisons poussent encore certains patients à se tourner vers l'étranger pour leurs traitements (Inde, Afrique du Sud, Australie, Europe, Canada, Dubaï...). D'abord, il y a la perception que les soins en Inde, en Europe ou à Dubaï sont plus avancés, en particulier pour des traitements très spécialisés incluant des chirurgies très spécialisées des cancers (sarcomes, pancréas, cerveau, etc.), mais aussi pour les greffes de moelle osseuse, certaines chimiothérapies expérimentales ou les essais cliniques de dernière génération.

Ensuite, le manque de confiance dans le système de santé local joue un rôle. Par ailleurs, les délais d'attente pour certains traitements peuvent être un frein à Maurice, incitant les patients à chercher des solutions plus rapides ailleurs, ce qui n'est absolument pas le cas au Cancer Centre de C-Care où les soins sont rapides et de qualité internationale.

Enfin, l'accompagnement psychologique et les soins de support (gestion de la douleur, suivi diététique et soins palliatifs) sont encore en phase de développement à Maurice, alors qu'ils sont mieux intégrés dans les grands centres à l'étranger.

3. Est-ce que ces soins particuliers sont tout aussi accessibles à Maurice ?

Maurice progresse rapidement dans l'offre de soins oncologiques. La radiothérapie avancée, les dernières générations de chimiothérapies et l'immunothérapie sont désormais disponibles au C-Care Cancer Centre sous réserve qu'elles soient validées par les autorités gouvernementales et que les patients puissent y accéder financièrement, ce qui est pour moi la difficulté majeure.

Cependant, certains traitements, notamment les greffes de moelle osseuse ou certains protocoles d'essais cliniques, nécessitent encore un transfert à l'étranger. L'objectif des autorités et des centres de soins privés est de réduire cette dépendance en investissant davantage dans des équipements et la formation des spécialistes.

4. Comment le C-Care Cancer Centre se démarque-t-il ?

Le C-Care Cancer Centre s'impose comme un acteur majeur de l'oncologie grâce à une approche intégrée et multidisciplinaire du traitement du cancer. Ce centre regroupe sous un même toit des oncologues médicaux, radiothérapeutes, chirurgiens spécialisés, et professionnels de santé dédiés aux soins de support, garantissant ainsi une prise en charge globale des patients mais également un service de diagnostic de biologie et anatomo-pathologique de pointe ou encore des radiologues interventionnelles et des chirurgiens de très grande qualité. L'un des points forts du centre est son équipement de pointe en radiothérapie, offrant des traitements d'une précision comparable aux standards internationaux.

5. Quelles sont les innovations en matière de traitement du cancer ?

L'innovation en oncologie repose aujourd'hui sur plusieurs axes majeurs :

· L'immunothérapie qui stimule le système immunitaire pour attaquer les cellules cancéreuses, offrant des perspectives prometteuses pour de nombreux types de cancers.

· Les thérapies ciblées qui visent des mutations génétiques spécifiques dans les tumeurs, permettant des traitements plus efficaces et mieux tolérés.

· La radiothérapie de haute précision, comme la radiothérapie stéréotaxique, qui permet de traiter des tumeurs inopérables avec une grande précision, réduisant ainsi les effets secondaires.

· L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et du big data dans le diagnostic (biologie moléculaire) et la personnalisation des traitements, permettant une meilleure adaptation des protocoles à chaque patient.

· Une standardisation sur les protocoles de traitement internationaux par la création de référentiels de prise en charge oncologique de toute spécialité d'organe à Maurice (le meilleur protocole de chimiothérapie pour le bon patient par exemple) et la discussion de l'ensemble de nos dossiers en MDT.

Le C-Care Cancer Centre s'aligne sur ces évolutions en intégrant ces innovations dans sa pratique clinique, offrant aux patients mauriciens des traitements de plus en plus avancés sans qu'ils aient besoin de se rendre à l'étranger.

De nombreux soins en oncologie sont accessibles localement

Il existe à Maurice certaines institutions à l'instar du C-Care Cancer Centre de Floréal, où les soins sont rapides et de qualité internationale. De plus en plus avancés, reposant sur des technologies de pointe, de nombreux traitements contre le cancer sont accessibles aux patients mauriciens.