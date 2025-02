Angola: Le PR nomme de nouveaux procureurs généraux adjoints de la République

Luanda — Le Président de la République (PR), João Lourenço, a nommé ce vendredi (31), par décret, de nouveaux procureurs généraux adjoints.

Selon une note de la Présidence de la République à laquelle l'ANGOP a eu accès, neuf procureurs généraux adjoints ont été nommés, à savoir Africano dos Santos Gambôa, Agostinho Kapapelo Kalukembe, Astrigildo João Pedro Culolo, Carlos Manuel dos Santos, Elizete da Graça João Paulo Francisco, Herculano Chilanda, João Valeriano, Luís Ferreira Benza Zanga et Neto Joaquim Neto.

Le Parquet général est un organe de l'État ayant pour fonction de représenter l'État, notamment dans l'exercice des procédures pénales, de défendre les droits d'autres personnes physiques et morales, de défendre la légalité dans l'exercice des fonctions judiciaires et de contrôler la légalité lors de l'instruction préparatoire et en ce qui concerne l'exécution des peines.

Le Parquet général jouit de l'autonomie administrative et financière et constitue une unité organique hiérarchique sous la direction et la gestion du Procureur général de la République.