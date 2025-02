Algérie: Hidaoui reçoit des représentants de la Grande Mosquée de Paris

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a reçu, samedi à Alger, des représentants de la Grande Mosquée de Paris, en prévision de la campagne 2025 des colonies de vacances en Algérie au profit des enfants de la communauté nationale à l'étranger, indique un communiqué du ministère.

"En prévision de la campagne 2025 des colonies de vacances en Algérie au profit des enfants de la communauté nationale à l'étranger, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a reçu, samedi matin, des représentants de la Grande Mosquée de Paris, en présence de cadres du ministère", précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre a mis en avant les efforts de l'Etat algérien visant à permettre aux enfants de la communauté nationale à l'étranger de bénéficier de ces colonies de vacances, dans le cadre d'une "vision clairvoyante" incarnant la cohésion au service de l'édification de l'Algérie victorieuse, selon la même source.

Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité de remédier aux lacunes relevées et d'optimiser les ressources humaines et matérielles en prévision de la prochaine campagne des colonies de vacances, qui vise à faire connaître aux enfants de la diaspora les coutumes et les traditions de la mère patrie.

M. Hidaoui a, par là même, fait savoir que son département ministériel avait défini de nouvelles normes et dispositions règlementaires et juridiques pour éviter les obstacles et problèmes enregistrés précédemment, en veillant à renforcer les activités destinées aux enfants dans les colonies de vacances et à numériser la gestion des centres de vacances, conclut le communiqué.