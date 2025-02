Algérie: Garantie des Marchés publics - La CGMP a connu une 'avancée très importante' en 2024

ALGER — La Caisse de Garantie des marchés publics (CGMP) a connu un "tournant remarquable" et "une avancée très importante" dans son développement en 2024, avec une nette évolution de ces paramètres de performance, indique samedi la Caisse, dans un communiqué.

"L'année 2024 a été marquée par une avancée très importante dans le développement de la CGMP, en témoigne les évolutions spectaculaires des principaux paramètres de performance. Les engagements octroyés au titre des crédits par signature atteignent un montant de 271,33 milliards (mds) de DA, représentant un taux dépassant les 200% par rapport à la moyenne des meilleures années significatives de la Caisse", souligne le communiqué.

Ce montant correspond à "un taux de réalisation des objectifs avoisinant les 500%, et un taux d'évolution de 170% par rapport à l'exercice 2023".

Les crédits de trésorerie n'étaient pas en reste, puisqu'il est enregistré des engagements de 26,58 mds de DA, avec une évolution de 8% et un taux de réalisation des objectifs de 110%.

Au cours de l'exercice 2024, la CGMP a poursuivi son objectif de diversification du portefeuille client, avec l'inscription de 316 nouveaux clients au portefeuille, ce qui a abouti à la réalisation de projets structurants pour des clients importants oeuvrant dans des secteurs stratégiques, précise la même source.

Début prometteur de la finance islamique

La finance islamique s'est imposée, pour sa première année d'exploitation, avec des cautionnements de l'ordre de 6,41 mds de DA, soit un taux de réalisation des objectifs de 128%.

Au cours de l'exercice 2023, la CGMP s'était lancée dans le créneau de la finance islamique en mettant en place le produit islamique "Khitab El-Dhamane", approuvé par le Comité charaïque du Haut Conseil Islamique.

Le montant global des marchés cautionnés durant l'exercice 2024 a ainsi été de 1603 mds DA, et a touché l'ensemble des secteurs d'activités, avec une prépondérance pour les projets stratégiques dans les domaines ferroviaires, travaux routiers et maritimes et hydraulique.

Les principaux marchés ont porté sur la réalisation de la ligne ferroviaire Bechar - Tindouf-Gara Djebilet, la réalisation de la ligne ferroviaire minière Annaba-Bouchegouf Tébessa-Djebel Onk Bled El Hadba et la réalisation du tronçon de 575 Km de la ligne minière ferroviaire Bechar-Tindouf (Gara Djebilet).

"Il en ressort que l'activité de la CGMP connait une réelle expansion, qui s'inscrit dans une démarche nationale de modernisation et de mutation, cela apparait clairement dans la conduite de la transformation digitale à grande échelle, ayant permis aujourd'hui le développement de l'antenne virtuelle, la refonte en interne du site web de la CGMP et la création d'une plateforme numérique riche et interactive", se réjouit la Caisse.

Aussi, l'institution s'attèle, dans le cadre du dispositif d'alimentation du BIG DATA, à créer un centre de stockage, d'analyse et de traitement des marchés publics, en collaboration avec les institutions concernées, a-t-elle encore avancé.

L'atteinte des objectifs stratégique de la CGMP imposera un redéploiement à travers le territoire national, surtout dans les zones exprimant un besoin réel.

Et à l'effet d'améliorer le service rendu et concrétiser le vaste chantier axé autour du développement de la finance islamique, le renforcement de la présence territoriale et la transformation digitale, la Caisse prévoit le lancement de travaux de Benchmark, aussi bien national qu'international, à travers des rencontres avec des institutions homologues, portant sur leur organisation, le business model et les techniques et outils utilisés.