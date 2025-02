Congo-Brazzaville: Littérature - L'écrivain Hugues Eta présente un nouveau roman

"L'odyssée d'Ontihô L Onkouo" est la nouvelle oeuvre littéraire de l'écrivain Hugues Eta publiée au Editions Lettres mouchetées. Sa présentation a été faite le 30 janvier dernier à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire par Carla Mavoungou, étudiante et ancienne élève de l'auteur, en présence d'un public nombreux, majoritairement composé des élèves et étudiants de la ville.

Passionné de littérature, Ontihô L Onkouo écrit son premier roman et aspire à le publier. Pour concrétiser son rêve, il doit trouver de l'argent afin de financer la saisie de son manuscrit. Il se fait engager comme apprenti électricien et oeuvre sur différents chantiers à travers le pays. Malheureusement, il n'est pas au bout de ses peines. Entre obstacles, désillusions, humiliations...,il s'évertue à surmonter tous les écueils dressés sur son chemin. Le parcours d'Ontihô L Onkouo dans sa quête de publication revisite tout un système social, économique et politique qui freine le développement et l'épanouissement culturel d'une nation...

Le roman "L'odyssée d'Ontihô L Onkouo" est un oeuvre littéraire captivante et attrayante écrite en 208 pages, dans un style simple et alerte qui transporte le lecteur à travers un récit émouvant et rocambolesque, jalonné des faits tout aussi ubuesques qu'épatants autour des thématiques telles la quête de soi, l'injustice sociale, la résilience face à l'adversité...

« Cette oeuvre met en lumière les réalités d'un pays où les rêves sont étouffés par la corruption, l'injustice sociale, l'indifférence généralisée. L'auteur y brosse le portait d'une génération où l'éveil intellectuel a été supplanté par des préoccupations futiles et solutions immédiates. A travers le parcours d'Ontihô, Hugues Eta dépeint une société rongée par l'indifférence et l'opportunisme, une société où l'ambition individuelle est souvent perçue comme une menace, mais offre également une lueur d'espoir.

Le courage et la résilience du personnage principal malgré les nombreux obstacles rappellent que chaque défaite porte en elle une leçon précieuse et que la passion ainsi que la détermination peuvent être des moteurs puissants même dans les contextes les plus hostiles », a dit Carla Mavoungou, critique littéraire.

« A travers ce récit, l'auteur nous fait comprendre que les rêves ne se réalisent pas en restant allongé à compter les étoiles mais plutôt en travaillant dur. Alors, la vie est pleine de rebondissements et parfois les obstacles sont plus nombreux que les succès mais, abandonner ne doit pas être une option car cela serait donner raison à ceux qui veulent vous voir échouer.

Pourtant, beaucoup de jeunes au premier échec jettent l'éponge comme si c'était la fin du monde. Que ce soit après un examen ou un projet non abouti, on doit se relever car le succès n'est pas une question de chance c'est une question d'endurance », a-t-elle ajouté en guise d'exhortation aux jeunes.

Pour Hugues Eta, le choix de Carla Mavoungou a été motivé par le dessein de vouloir transmettre le témoin de l'écriture à la nouvelle génération qui doit travailler dur pour remplacer valablement l'actuelle, s'armer de courage et d'abnégation, renoncer à la facilité en tournant le dos aux antivaleurs telles la dépravation des moeurs, et en brillant par l'exemple, la probité et le talent.

Poète et écrivain congolais, Hugues Eta a publié plusieurs ouvrages dont "Mourir pour naître" (éditions La Bruyère, 2003), "Une silhouette de poule" (Editions le chasseur abstrait, 2010", "Manuscrit du bonheur brûlé"(Editions La Doxa, 2015), "L'os de mes eaux" (Editions Stellemans, 2018) . Il est lauréat du Prix Paul-Eluard de la société des poètes français en 2012, finaliste au Prix de poésie Jean-Rivet (2017), premier accessit au prix D'estieugues (2018) et Histoire et mémoire (2022) . En 2024, Il a reçu le Grand prix Philippe-Courtel avec son ouvrage « Le deuxième rire des cendres ».