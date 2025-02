Congo-Brazzaville: Département du Pool - Nicéphore Fylla de Saint-Eudes échange avec les sages et chefs de quartier de Kinkala

L'élu de la commune de Kinkala, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes a eu, le 31 janvier, des rencontres et discussions avec les sages et chefs de quartier de la commune de Kinkala ainsi qu'avec les chefs de village. Ils ont évoqué plusieurs points dont la nécessité du maintien de la paix.

Les échanges entre le président du Parti républicain libéral et les chefs de village, sages et notables de Kinkala ont porté sur les sujets qui concernent le développement de cette partie du département du Pool. Ils ont ainsi évoqué, sans langue de bois, les questions liées à l'unité, la cohésion sociale, l'insertion des jeunes et au maintien de la paix.

Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes, par ailleurs ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, a salué le dynamisme et le soutien des responsables à l'endroit de sa personne ainsi qu'au président de la République.

Selon lui, l'on ne peut venir dans un village sans rencontrer les sages et autres autorités. La paix n'a pas de prix. Il est important que ceux-ci gèrent depuis les cellules familiales et conscientisent sur la notion de paix. Ils l'ont promis au président de la République et il a été heureux qu'ils réalisent leur promesse.

« C'est vous qui détenez toute la puissance et les énergies de nos localités. C'est grâce à vos prières que nous recevons des bénédictions. Nous sommes fiers des efforts que vous fournissez pour le maintien de la paix dans notre département, en particulier, et sur toute l'étendue du territoire national, en général. Le président de la République compte sur votre sagesse puisque vous lui avez promis la paix lors de la rencontre au Palais du peuple», a-t-il dit.

Les chefs de quartier, les sages et les notables ont invoqué les esprits des ancêtres afin de les inviter à protéger, comme d'habitude, les fils de Kinkala tout en conservant la paix qui règne dans cette partie du pays. « Nous sommes très heureux de vous avoir comme député dans la commune de Kinkala. Lorsque l'état de votre santé s'est dégradé, la population a eu un choc et nous vous avons mis dans les prières jusqu'à votre rétablissement. Nous sommes très contents de vous revoir aujourd'hui », ont lancé les sages.

Le sous-préfet de Kinkala, François Nsuini, a rappelé et expliqué les efforts que le gouvernement fournit pour le maintien de la paix. Il a aussi mis en exergue le travail des chefs de quartier et village dans la conscientisation des jeunes.