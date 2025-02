Congo-Brazzaville: Assainissement de la ville - Lancement de la campagne 'Zéro déchet' dans l'espace public

Après l'atelier qui a regroupé des organisations non gouvernementales (ONG) et les pouvoirs publics, le 29 janvier, l'ONG Protection environnement association (PEA) a organisé un autre avec des associations et autres organisations de la société civile, le 31 janvier, au Centre interdiocésain des oeuvres sur le thème « Mobilisation des organisations de la société civile pour la cause du plaidoyer gestion durable des ordures ménagères à Brazzaville ».

Si l'objectif de l'atelier du 29 janvier a été d'avoir l'opinion des pouvoirs publics au sujet des politiques publiques en matière de gestion des ordures ménagères au Congo, celui du 31 janvier a eu pour objectif d'avoir le soutien des organisations de la société civile, d'échanger et de trouver les meilleures stratégies pour la cause dudit plaidoyer, celui de "Zéro déchet" dans la ville de Brazzaville. Pour ce faire, les participants se sont plongés dans des travaux en listant des problèmes (motifs de la pétition), des solutions (demande en direction des décideurs).

Destin Picko Kaya, membre de l'ONG PEA, a fait ressortir les problèmes retenus et les solutions trouvées lors des travaux. Parmi ces problèmes, il y a la communication; le dysfonctionnement dans la chaîne de gestion des déchets ; l'opacité dans la passation des marchés publics et le manque d'implication des acteurs.

Quant aux solutions envisagées, il y a le renforcement de l'information, de l'éducation et de la communication ; le respect des règles de transparence sur la passation des marchés publics ; et, enfin, l'implication inclusive des acteurs. En effet, la finalité pour ces organisations de la société civile était de trouver les moyens stratégiques de mobilisation, parce qu'au bout du compte, c'est de lancer la campagne "Zéro déchet" et signer les pétitions des membres de la société civile présents.

A l'issue de cet atelier, une vingtaine de pétitions a été signée pour marquer le début de la campagne "Zéro déchet" dans l'espace publiC de Brazzaville. Les pétitions sont adressées à l'endroit du gouvernement pour qu'il signe un contrat avec une agence spécialisée qui va remplacer Averda afin qu'il n'existe plus d'amoncèlement des déchets dans l'espace public de Brazzaville.

La signature d'un contrat avec une agence spécialisée s'impose

« Aujourd'hui, cela a été le lancement de la campagne de pétitions. Nous demandons à tous ceux qui peuvent bien nous rejoindre de venir signer cette pétition car, si on a beaucoup de monde qui signe cette pétition, cela aura plus d'impact au lieu de se plaindre dans son coin. C'est comme un fils qui a un besoin, il doit l'exprimer à son père, sinon son père ne le saura pas.

Donc, il faut demander à notre gouvernement le règlement de cette situation d'amoncèlement des déchets dans l'espace public de Brazzaville. Nous devons lui dire que l'amoncèlement de ces déchets dans l'espace public occasionne des maladies et un impact aussi sur l'environnement. Du coup, nous lui demandons de signer un contrat avec une agence spécialisée pour qu'il n'y ait plus cela », a indiqué le manager général de l'ONG PEA, Serge Patrick Mvouama.

Les organisations de la société civile ont souhaité que cela soit opérationnel d'ici à fin mars, parce que plus le temps passe, plus il y a de l'impact au niveau sanitaire et environnemental. « Au terme de cet atelier, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Il fallait d'abord travailler, c'est ce que nous avons fait avec les représentants de la société civile car ce n'est pas une pétition de l'ONG PEA, mais plutôt une pétition qui a été écrite aujourd'hui par les membres de la société civile et qui sera adressée au gouvernement », a précisé Serge Patrick Mvouama.

Notons que cet atelier organisé par l'ONG PEA s'inscrivait dans le cadre du projet "Plaidoyer sur la gestion durable des ordures ménagères à Brazzaville", financé par l'Union européenne, à travers le Precap-Ccod. Un projet initié à la suite de la situation que constatent les Brazzavillois, notamment l'amoncèlement des déchets dans l'espace public.