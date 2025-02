Congo-Brazzaville: Coopération - Les CESE du pays et de France veulent renforcer leur partenariat

La vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de France, Sabine Roux de Bezieux, a été reçue en audience, le 30 janvier à Brazzaville, par Émilienne Raoul, présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Congo, avec qui elle a évoqué la nécessité de collaborer et de mutualiser leurs pratiques méthodologiques pour répondre aux besoins des citoyens.

Les échanges qui se sont tenus dans le cadre du partenariat entre les deux institutions datant de 2010 ont porté sur les modalités d'écoute, de prise en compte des attentes des citoyens; les conventions citoyennes; les enquêtes auprès de la population; la manière dont les spécificités de chaque région où département pouvaient être prises en compte dans les avis ou les rapports produits par les Conseils économiques, sociaux et environnementaux.

Les représentantes des deux institutions ont exprimé leur volonté à collaborer pour améliorer la représentation des citoyens dans le processu de décision dans un partage d'expérience. «Nous avons eu un échange constructif, essentiellement axé sur la question de savoir comment chacune de nos deux institutions pouvait au mieux répondre à sa mission qui est de prendre en compte les attentes de nos citoyens et les porter, de façon cohérente et organisée, auprès de nos assemblées législatives et auprès du gouvernement », a indiqué Sabine Roux De Bezieux.

Au Congo ou en France, comme ailleurs dans le monde, les conventions citoyennes ont été largement utilisées pour aborder des questions complexes, telles que la transition écologique. Elles constituent une méthodologie exemplaire pour offrir aux citoyens un espace où ils peuvent exprimer leurs préoccupations et suggestions sur des sujets cruciaux; renforcent les mécanismes d'écoute de la population afin d'assurer que les décisions prises par les gouvernements soient réellement représentatives de ses besoins et de ses aspirations.

La vice-présidente du CESE de France a, en outre, développé à la présidente du CESE congolais l'oeuvre des différentes commissions de son institution, la manière dont les deux peuvent mutualiser certaines des pratiques et méthodologies.

Signalons que le rôle du CESE est de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale. Il peut aussi être saisi par le Premier ministre pour avis sur les projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. Le CESE est chargé de conseiller le gouvernement et le parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques économiques, sociales et environnementales. Il fonde son travail sur l'écoute, le dialogue et la recherche d'un consensus exigeant.