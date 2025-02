Tunisie: Ligue 1/17e journée - CA - L'efficacité avant tout !

Bettoni va devoir trouver la bonne formule pour que son équipe mette plus d'impact dans le match et concrétise ses occasions.

Un «petit» déplacement pour le CA cet après-midi au Zouiten. Après un nul frustrant devant l'USBG, l'équipe de Bettoni va affronter la JSOmrane, un nouveau promu qui se débrouille assez bien pour une première saison en élite. Un match-piège pour un CA qui a laissé échapper beaucoup de points. En général, les statistiques du CA sont assez bonnes, notamment en défense (meilleure défense avec 8 buts encaissés), mais aussi un terrible «manque à gagner».

Maints matches mal gérés et qui auraient pu ramener des victoires après un ascendant pris sur l'adversaire. Maintenant, l'équipe est encore dans le peloton de tête, avec au moins cinq équipes qui se livrent des duels à distance. Plus question de perdre des points, à commencer par le match de cet après-midi. Bettoni aura quasiment l'effectif au complet.

Il va récupérer Zaâlouni qui retrouvera sa place sur le flanc droit de la défense, pour que Bouabid revienne à l'axe central (Ben Abda serait sur le banc des remplaçants). Reste à savoir si en milieu et en attaque ce seront les mêmes choix que face à l'USBG.

Et à ce niveau, l'entraîneur français ne changera pas de devise lui qui aime tourner l'effectif et choisir son onze type en fonction du match. Certains changements s'imposent, il faut le reconnaître, tels que Sghaïer qui a raté sa sortie dimanche dernier. Simakula aussi n'est pas loin d'une mise à l'écart.

Khélil, Glalech et Kooh d'entrée?

Il y aura des places à prendre certainement cet après-midi dans le onze rentrant. Bettoni a insisté durant les séances d'entraînement auprès de ses joueurs sur la vitesse des mouvements et l'efficacité au moment de conclure les actions. Aït Malek, Khadhraoui, Srarfi, Laâbidi et Kooh ont été sollicités et encadrés de près. Ces joueurs offensifs vont avoir le «poids offrensif» de ce match-clef. Des changements? Bettoni devrait opter pour Khélil à la place de Simakula, et probablement Glalech à la place de Sghaïer.

A moins qu'il ne se contente de deux milieux récupérateurs-relayeurs et lance Srarfi en même temps que Aït-Malek et Khadhraoui. En pointe de l'attaque, Hamdi Laâbidi n'arrive pas toujours à percer et à convaincre. Un long passage à vide pour cet attaquant prometteur. Il faut aussi avouer que le type de jeu de Bettoni et les mouvements de décrochage et de relais qu'il demande à Laâbidi le privent de se retrouver en position confortable.

Pour le match de cet après-midi, Laâbidi est en ballottage avec Kooh. Le Camerounais, qui s'entraîne avec l'équipe depuis l'été, va-t-il enfin s'imposer comme le buteur tant attendu ? En tout cas, ce n'est pas le moment pour le CA de rater la victoire. Un autre résultat va le mettre dans une mauvaise posture.