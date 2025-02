Tunisie: Neuf centres de la CNAM reçoivent la certification 'Marhba' pour garantir un accueil de qualité

Neuf centres régionaux et locaux de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) ont reçu des certificats "Marhba" garantissant la qualité de l'accueil, pour une période de trois ans.

En effet, la CNAM a organisé, hier vendredi, une cérémonie de remise des certificats "Marhba" aux centres suivants : Hamma, Mareth (gouvernorat de Gabès), Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), Hammam Sousse, M'saken (gouvernorat de Sousse), Hammamet (gouvernorat de Nabeul), Chabba (gouvernorat de Mahdia), Siliana et Tunis 1, selon un communiqué de la caisse.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Tunisie à développer et améliorer les services sociaux, en particulier ceux du secteur de la sécurité sociale. L'objectif est d'atteindre les plus hauts standards de qualité et d'excellence, tout en offrant des espaces institutionnels respectant les normes de travail décent et garantissant des services de qualité dans les meilleures conditions pour les citoyens.

La cérémonie a été marquée par la présence de la Directrice Générale des Réformes et des Études Administratives Futures à la Présidence du Gouvernement, du Commissaire Délégué de la CNAM, du Directeur Général de l'Institut National des Normes et de la Propriété Industrielle, du Président-Directeur Général de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale, de la Directrice Générale Adjointe de la CNSS, de la Directrice Générale du Centre d'Études et de Recherches Sociales, ainsi que de plusieurs cadres de la CNAM.