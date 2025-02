Tunisie: Le monde diplomatique découvre l'excellence de l'huile d'olive tunisienne - Une fierté nationale à partager

La valorisation de l'huile d'olive tunisienne a été mise à l'honneur lors d'une réception organisée hier soir, vendredi, en présence des ambassadeurs et des chefs de missions diplomatiques accrédités en Tunisie, ainsi que des représentants des ministères. Cet événement s'est déroulé sous le thème : « L'huile d'olive tunisienne, un trésor national à partager avec le monde ».

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Chiboub, a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne à l'international et pour explorer de nouveaux marchés, notamment en présence de représentants de programmes de financement tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), et l'Organisation arabe pour la migration, ainsi que des diplomates étrangers en poste en Tunisie.

Elle a insisté sur le fait que cet événement représente également une occasion unique pour comprendre les exigences des autres pays en matière d'huile d'olive, afin de "réajuster notre stratégie pour mieux répondre aux spécificités et aux approches marketing de chaque marché".

Fatma Chiboub a précisé que la mission des diplomates en poste en Tunisie est de jouer un rôle essentiel d'intermédiaires en mettant en avant la qualité de l'huile d'olive tunisienne, un savoir-faire ancestral. Elle a également souligné que les nombreuses distinctions remportées par les producteurs tunisiens renforcent l'optimisme autour du secteur.

Prévisions prometteuses pour la saison 2025/2024

La ministre a évoqué une estimation record pour la production de la saison à venir, avec une prévision de 360 000 tonnes. Quant aux exportations pour la saison 2023/2024, elles ont atteint 195 000 tonnes, réparties sur 60 destinations et ont généré des recettes de 5 milliards de dinars. Elle a souligné que les efforts se concentrent actuellement sur la diversification des marchés d'exportation et l'extension de la présence de l'huile d'olive tunisienne à l'international.

En outre, Fatma Chiboub a rappelé que la Tunisie est le premier producteur mondial d'huile d'olive biologique, avec environ 40 000 tonnes vendues à l'international durant la saison 2023/2024. Cette distinction permet à la Tunisie de renforcer sa compétitivité sur les marchés majeurs tels que l'Europe et l'Amérique du Nord, où la qualité de l'huile d'olive tunisienne est de plus en plus reconnue.

"Nous devons continuer à renforcer la position de l'huile d'olive en conserve tunisienne sur les marchés traditionnels tout en diversifiant les destinations d'exportation et en développant notre présence sur de nouveaux marchés", a-t-elle encore précisé.

De son côté, Mourad Benhoussin, PDG du Centre de Promotion des Exportations, a indiqué que les exportations d'huile d'olive en conserve tunisienne ont enregistré des résultats historiques, propulsant la Tunisie au rang de quatrième producteur mondial. Il a souligné que la majorité des produits sont biologiques et présentent une forte valeur ajoutée.

Benhoussin a précisé que la consommation mondiale d'huiles biologiques ne représente que 2 % de la consommation totale, tandis que l'utilisation d'huiles hydrogénées, qui présentent des risques pour la santé, est largement dominante. Dans ce contexte, le CEPEX a mis en place une vingtaine de programmes promotionnels pour favoriser l'accès à de nouveaux marchés, notamment en coopération avec les acteurs du secteur de l'emballage, pour faire face à la concurrence internationale et renforcer la position de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés extérieurs traditionnels tout en mettant davantage en avant son origine tunisienne.