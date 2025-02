Sénégal: Setal Sunu Reew - Le cimetière Kayenne de Bambey complètement nettoyé

Bambey — Le cimetière Kayenne situé au quartier Leona Nord dans la commune de Bambey (centre) a été nettoyé, samedi, à l'occasion de la neuvième édition de la journée nationale « Setal Sunu Reew », a constaté l'APS.

« Nous avons trouvé sur place une situation désolante. Tous les alentours du cimetière ont été transformés en dépotoirs sauvages. Mais grâce à la mobilisation et à l'engagement des populations et des forces de défense et de sécurité, le cimetière a été nettoyé », a salué l'adjoint au préfet de Bambey, Mamadou Faye.

Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Alioune Dione, le maire de Bambey, les délégués de quartiers et les populations locales ont pris part au lancement des opérations de nettoiement.

L'adjoint au préfet a magnifié le travail et l'engagement des éléments du Groupement Mobile d'Intervention (GMI), du commissariat et de la compagnie d'incendie et de secours de de Bambey.

M. Faye en a profité pour lancer un appel aux associations sportives et culturelles (ASC) et à l'organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Bambey pour une mobilisation autour du concept Setal Sunu Reew.

« Il faut que la jeunesse s'engage en faveur de la journée nationale d'investissement humain setal sunu reew dont l'ambition est d'améliorer notre cadre de vie. Cette initiative doit être l'affaire de toute la communauté », a-t-il souligné.

L'autorité administrative a également plaidé pour l'implantation d'une coordination départementale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) à Bambey dotée d'équipements pour faciliter la collecte et le transport des déchets.