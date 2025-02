Sénégal: Fin de formation pour la première promotion civile de techniciens en maintenance d'aéronefs

Thiès — Quelque vingt-neuf élèves dont sept filles issus de la première promotion civile de techniciens en maintenance d'aéronefs, ont reçu, jeudi, à Thiès, leurs diplômes de fin de formation.

L'École de l'Armée de l'Air basée à Thiès a abrité cette formation cette formation présentée comme l' »aboutissement d'une coopération civilo-militaire exemplaire ».

"Une association harmonieuse de compétences et une utilisation concertée des moyens des acteurs comme l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.SA) avec sa filiale, l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC), l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et bien sûr, l'Armée de l'air, ont rendu ce projet possible », s'est félicité le colonel Ousmane Ngom, commandant de la base école de Thiès.

Il a remercié les acteurs ayant contribué à la formation de cette « première promotion civile de techniciens de maintenance d'aéronefs » par leur engagement et leur expertise.

Ousmane Ngom a aussi salué les efforts du ministre des Forces armées en faveur du secteur de l'aéronautique au Sénégal.

"Votre engagement constant en faveur du développement du secteur aéronautique et votre soutien indéfectible renforcent nos efforts pour bâtir un avenir aérien solide pour notre nation », a-t-il dit, s'adressant au ministre des Forces armées, le général Birame Diop.

Selon l'officier, « la réussite de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de AIBD.SA, qui a renforcé la flotte avec des aéronefs modernes, tout en investissant dans des infrastructures pédagogiques et aéroportuaires".

Le colonel Ousmane Ngom a aussi magnifié la « contribution déterminante » de la compagnie nationale Air Sénégal, qui, ajoute-t-il, « a pris en charge l'intégralité des frais de formation des techniciens et des pilotes ».

Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop s'est réjoui d'un « modèle de coopération exemplaire, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du concept armée-nation, si cher à notre pays ».

"En mutualisant les expertises, les moyens matériels et financiers, de l'Armée de l'air et de ses partenaires civils, le Sénégal renforce sa capacité à former une jeunesse qualifiée et apte à répondre à des exigences aussi stratégiques qu'est l'aéronautique », a fait savoir le ministre.

De son point de vue, au-delà de participer à l'autonomie d'un pavillon national, ce projet renforce l' »ambition de faire du Sénégal un hub aérien majeur ».