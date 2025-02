Sénégal: Bassirou Diomaye Faye annonce un nouveau format d'organisation des Journées de nettoiement

Guédiawaye — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, samedi, à Guédiawaye, que des réflexions sur un nouveau format d'organisation des Journées de nettoiement sont en cours dans l'unique but d'être plus efficient sur le terrain et pérenniser ces initiatives citoyennes.

"La prochaine Journée nationale Sétal sunu réew ne se déroulera pas dans les mêmes formes que les précédentes éditions", a dit le président Faye lors du lancement de la 9e édition à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar.

"Nous sommes entrain de revoir, de rediscuter et réfléchir sur un nouveau format d'organisation des journées nationales de nettoiement dans l'unique but d'être beaucoup plus efficient sur le terrain et d'assurer la pérennité de cette activité", a-t-il expliqué en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, maitre d'oeuvre de cette édition.

Il a indiqué que le concept "Sétal sunu réew" prendra une autre dimension lors de la prochaine édition. "Nous allons observer un mois pour travailler sur un autre concept de cette initiative de mobilisation pour aller vers sa pérennité", a-t-il encore dit.

Le président de la République a précisé que cela ne veut pas dire pour autant que »nous allons cesser de maintenir nos cadres de vie propres durant cette période d'un mois ».

Le président Faye a souligné que »le même état d'esprit d'engagement qui nous a fait sortir aujourd'hui doit être quotidien et définitivement encré dans notre ADN collectif et individuel ».

Il a en outre relevé que le défi »n'est pas de mener des activités de nettoiement ponctuelles mais de pérenniser ces initiatives de mobilisation citoyenne ».

"Nous avons toujours nettoyé nos cadres de vie à différentes occasions. Mais le défi, c'est d'être la génération qui doit perpétuer les activités de nettoiement et salir moins pour permettre aux futures générations d'évoluer dans un cadre environnemental meilleur", a-t-il fait valoir.

Il a appelé les Sénégalais à continuer dans cette dynamique citoyenne et d'engagement au service de la communauté et du pays.

Le thème de cette édition est : "Setal sunu gox, moy sunu kaarangué" (Un cadre de vie sain et propre est gage de sécurité).

Des autorités administratives et des élus locaux de la région de Dakar ont pris part à l'activité.

La première édition de la journée nationale de nettoiement s'est déroulée le 1er juin à Thiaroye Gare. Cette initiative lancée par le président de la République vise à impliquer les communautés aux côtés des structures publiques dans la gestion spontanée de leur cadre de vie.