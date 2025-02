Soudan: Le porte-parole officiel du gouvernement condamne fermement l'attaque terroriste menée par la milice sur le marché Sabreen à Omdurman

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Ali Al-Eaysir a fermement condamné l'attaque terroriste perfide lancée ce samedi par la milice rebelle - Forces du Soutien Rapide FSR- sur le marché de Sabreen à Omdurman, qui a fait un grand nombre de morts innocents des victimes civiles, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, en plus de destructions massives de biens privés et publics.

Al- Eaysir a déclaré dans un communiqué officiel : « Cet acte criminel s'ajoute au bilan sanglant de cette milice, après son bombardement de la ville d'Al-Fasher, des camps de déplacés et des quartiers résidentiels de la ville d'Omdurman et d'autres zones rurales du Soudan ce qui constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. »

Le porte-parole officiel a ajouté : « Le gouvernement du Soudan se tient aux côtés des familles des victimes et de toutes les personnes touchées par cette attaque terroriste, ainsi que par les attaques précédentes dans d'autres régions, et appelle la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à classer cette milice FSR comme une organisation terroriste, et de demander des comptes aux responsables du massacre et de ce crime odieux, et à leur chef, le rebelle fugitif Mohamed Hamdan Dagalo, ainsi qu'aux pays qui lui fournissent, à ses milices et à ses mercenaires, des armes qui ont couté la vie de civils innocents.

Il a ajouté : « Dans le même temps, nous soulignons la nécessité de protéger les civils à tout moment et dans toutes les régions du Soudan, et de veiller à ce qu'ils ne soient exposés à aucune menace. »

Il a renouvelé l'engagement total du gouvernement soudanais à protéger son peuple et à soutenir l'institution militaire légitime représentée par les Forces Armées Soudanaises-FAS pour poursuivre leurs sacrifices dans la défense du peuple soudanais et oeuvrer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le pays.