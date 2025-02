Afrique de l'Est: Le ministre de l'Intérieur dirige la délégation soudanaise aux réunions de l'EPAC

Kigali — Le ministre de l'Intérieur, Maj-Gen Khalil Pasha Saïrin a dirigé la délégation soudanaise participant aux réunions de la 26e session de l'Organisation de Coopération Policière de l'Afrique de l'Est et du Centre (EAPCO), où il a participé à la réunion ministérielle qui a adopté les recommandations des chefs de police de l'organisation visant à renforcer la coopération en matière de sécurité régionale dans la lutte contre le crime transnational et organisé.

En marge des réunions, le ministre de l'Intérieur a rencontré son homologue du Soudan du Sud et le directeur général adjoint des forces de police, où les deux parties ont discuté des moyens de surveiller les frontières pour empêcher l'infiltration de criminels, en plus de la coopération en matière de le domaine de la formation des étudiants des écoles de police et la mise en place de points de passage entre les deux pays.

Le ministre de l'Intérieur a également affirmé l'engagement du gouvernement soudanais envers les accords internationaux liés à la protection des réfugiés, et plusieurs questions ont été discutées, notamment les conditions des réfugiés, le phénomène des voitures pillées et le renforcement de la coordination sécuritaire entre les deux pays.

Les réunions se sont déroulées en présence de l'ambassadeur du Soudan au Rwanda, ainsi que d'un certain nombre de responsables des États membres de l'organisation.