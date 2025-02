Soudan: 50 véhicules de combat de la milice détruits, des dizaines de morts dans la région d'El Fasher

Al-Fasher — Les avions de guerre ont continué à mener des raids aériens sur les rassemblements et les véhicules de la milice rebelle Al-Dagalo dans les environs d'Al-Fasher et les zones des réservoirs de Golo et Shaqra à l'ouest de la ville, où l'avion a pu, grâce à quatre raids aériens, détruire (12) véhicules de combat, tandis que les forces au sol ont pu détruire neuf autres véhicules de combat, et les frappes aériennes ont tué des dizaines de membres de la milice, blessé d'autres , et ont obligé le reste à fuir vers les faubourgs de la ville.

La sixième division d'infanterie a ajouté dans son point de presse samedi que les forces armées et les forces de soutien, avec l'appui de l'armée de l'air, dans l'axe sud-est et sud-ouest, ont pu vendredi après-midi détruire deux tracteurs transportant du personnel mobilisé, en plus de détruire six véhicules blindés et vingt véhicules. Quatre roues motrices et l'arrestation d'un certain nombre de véhicules et de tireurs d'élite qui prévoyaient d'attaquer la ville vendredi soir, confirmant que les forces armées et les forces d'appui ont pu disperser avec succès les forces de la milice sur tous les axes et avancent et s'ouvrent sur plusieurs sites.

La sixième division d'infanterie a déclaré lors de son point de presse vendredi que l'armée de l'air avait réussi, lors de trois raids aériens lancés jeudi sur la milice Al-Dagalo dans la région d'Al-Hamra sur la ligne d'Al-Fasher -Route de Kutum, pour détruire (4) véhicules de combat transportant des canons Kornet. Les raids ont également détruit... (15) autres véhicules de combat et (9) véhicules à quatre roues motrices ont été détruits, (22) membres de la milice ont été tués et des dizaines d'autres blessé.

La division a ajouté que les forces ont également pu abattre (9) drones et détruire (10) autres drones suicides qui ciblaient des sites vitaux pour les citoyens et les bases avant qu'ils n'atteignent une cible.

La sixième division d'infanterie a rétabli le calme dans la ville d'El Fasher et les citoyens accomplissent leur travail dans tous les endroits avec confiance. La division a félicité les forces et la population d'Um Rawaba pour les victoires, espérant que la victoire sera obtenue dans tous les coins Soudan.\ OSM