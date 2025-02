Soudan: Clôture de la Conférence internationale sur le marché du travail 2025 à Riyad

Riyad — La Conférence internationale sur le marché du travail 2025, qui s'est tenue au Centre international de conférences à Riyad a conclu ses travaux et s'est tenue sous le patronage du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz.

Le Soudan était représenté par le ministre soudanais du Travail, Ahmed Ali Abdel Rahman, et M. Amir Ibrahim Ahmed, en présence du ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Soudan à Riyad, Muhand Omar Ajabna, et d'un groupe de responsables et de représentants des entreprises de recrutement et de l'emploi au Soudan.

C'était déroulé dans le cadre d'une présence internationale de haut niveau dépassant les 10 000 participants, dont 40 ministres du Travail et plus de 200 intervenants et experts internationaux représentant plus de 100 pays.

La deuxième édition de la conférence, organisée sous le slogan « L'avenir du travail » et par le ministère des Ressources humaines et du Développement social, a vu la signature de 70 accords et protocoles d'accord entre des agences gouvernementales et des entreprises privées, au service de plus de 300 000 bénéficiaires, dans le but d'améliorer la formation et l'emploi, de développer les compétences et d'autonomiser les cadres nationaux dans divers secteurs vitaux.

La Conférence internationale sur le marché du travail est l'un des événements mondiaux les plus importants dans ce domaine, car elle continue de consolider sa position en tant que plate-forme mondiale de premier plan qui rassemble les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, les penseurs et les experts, dans le but d'échanger Connaissances, analyse des nouvelles tendances et formulation de stratégies de travail innovantes pour suivre le rythme des transformations rapides du marché du travail. Action mondiale.